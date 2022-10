Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Agricultores de El Ejido conocen las ayudas para la modernizaciòn de invernaderos jueves 13 de octubre de 2022 , 12:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el Director General de Producción Agrícola y Ganadera, Manolo Gómez y el Delegado de Agricultura, Antonio Mena, han mantenido un encuentro con agricultores, para explicar y resolver las posibles dudas acerca de la nueva línea de ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía en materia de transformación integral y modernización de invernaderos, dotada de 15 millones de euros. Dicho encuentro se ha celebrado en las instalaciones de Campoejido y ha contado también con la presencia del presidente de la cooperativa, Cristóbal Martín y el Concejal de Agricultura, Francisco Pérez, así como numerosos agricultores que han querido aprovechar esta ocasión para interesarse por esta convocatoria. Estas ayudas están dirigidas a titulares de explotaciones agrícolas productoras de hortalizas, flor cortada o planta ornamental, así como a inversiones colectivas, y está dividido en dos líneas de actuación: Una de modernización, dotada con una subvención máxima de 100.000€/hectárea; y otra de transformación integral, con un máximo subvencionable de 160.000€/hectárea. La fecha límite para presentar las solicitudes, a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía, es el próximo 20 de octubre, a las 17 horas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

