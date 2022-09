Opinión Agua de calidad y para siempre Margarita Cobos Más artículos de este autor Por lunes 26 de septiembre de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El agua es imprescindible para el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Esta es una máxima en la que todos coincidimos, pero no actuamos de la misma forma. Y digo esto porque las obras de conexión de los depósitos de la Pipa y San Cristóbal son una demanda histórica que, tras más de una década en el olvido con el Psoe en la Junta, empiezan a ser ya una realidad. No se trata de un capricho, ni mucho menos. Sencillamente, la actuación es imprescindible para que los almerienses podamos tener garantizada para siempre agua potable y de calidad gracias a una importante inversión que supera los 11,5 millones de euros. Una voluntad clara que no se ha demostrado hasta la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía. Nunca antes había tenido la administración autonómica un nivel de compromiso e implicación semejante con nuestra ciudad, ni en temas de agua ni en otros asuntos de sumo interés, como la agricultura, la sanidad o la conservación del patrimonio histórico, por citar algunos ejemplos. Es indudable que Almería ha ganado con el cambio que representa Juanma Moreno y hemos pasado de vagón de cola con los socialistas a locomotora de Andalucía con el Partido Popular. El futuro pasa por disponer de agua y esta actuación permitirá que toda la capital tenga acceso al agua desalada a través de una tubería que unirá La Pipa con San Cristóbal. Pero va más allá, puesto que también mejorará la depuración y la agrupación de vertidos de Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla, otra demanda que acumulaba años y años de retraso. Por tanto, estamos hablando de una obra vital y compleja que atraviesa buena parte del término municipal y que va a marcar un antes y un después para el abastecimiento porque el agua desalada llegará a cada rincón de la ciudad consolidada. Es cierto que las obras causan molestias, pero estamos hablando de que garantizar el futuro del agua es tanto como garantizar prosperidad para todos. Ayuntamiento y Junta teníamos un compromiso: mejorar la calidad de vida de los almerienses. Y asegurar el abastecimiento del agua supone un punto de inflexión en la historia de las infraestructuras urbanas de nuestra capital. Tenemos que ponerlo en valor porque el resultado lo merece. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 26 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)