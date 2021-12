Deportes Ahmed Ouslimane y Daniela Sierra ganan la 13º San Silvestre Ciudad de Almería lunes 27 de diciembre de 2021 , 19:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha dado la salida a la carrera popular navideña, donde se han extremado las medidas de seguridad De serios policías, maestros empollones, divertidas bailarinas, bomberos, conductores con coche incluido y hasta de ‘papá noel’. Muchas han sido las profesiones representadas en los disfraces con los que han corrido los mil almerienses que han participado en la 13º San Silvestre Ciudad de Almería, celebrada esta tarde como broche de oro a un año muy deportivo. Ahmed Ouslimane, en categoría masculina, y Daniela Sierra Gálvez, en féminas, han sido los ganadores de una prueba donde, más que nunca, lo importante es participar. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha dado la salida a los seis kilómetros de una prueba que se corre por el centro de la ciudad y que tenía entre los inscritos al concejal de Deportes, Juanjo Segura. El alcalde ha manifestado que “hoy estamos cumpliendo una tradición como es la San Silvestre, que organiza el Patronato Municipal de Deportes con el club Aqueatacamos. Celebramos la carrera popular extremando las medidas de seguridad para prevenir el Covid: hemos limitado las inscripciones a 1.000 corredores, la mitad de la cifra habitual, hemos trasladamos la salida a un espacio más amplio como es la Rambla, y todos correrán con mascarilla. Además, hemos suprimido el concierto posterior. Por tanto, tradición y deporte se dan hoy la mano”. Además, la carrera ha tenido como siempre un destinatario solidario. El dinero donado por los participantes ha recaído en ‘Universo Mujer Tenías que Ser’, del IES Maestro Padilla, que trabaja para visualizar el trabajo de las mujeres almerienses. Ha sido una carrera rápida, con un recorrido cuya salida se ha cambiado del Paseo hasta la Avenida Federico García Lorca, frente a La Salle. Un lugar más espacioso, con tres carriles, desde donde los corredores han iniciado la prueba a las 19 horas. Desde ahí han recorrido los tradicionales 6 kilómetros, con dos vueltas a un circuito que ha pasado Obispo Orberá, Paseo de Almería y meta en la Rambla. Los ganadores han sido los siguientes: en hombres, primero Ahmed Ouslimane, con 00:18:25, segundo puesto para Houdayfa Chara, con 00:18:32, y tercero, Ennio Costantino, con 00:18:37. En categoría femenina la ganadora es Daniela Sierra Gálvez, con un tiempo de 00:22:51, seguida de Alejandra Gálvez, con 00:22:52, y tercera, Isabel Martínez Ortiz, con 00:24:06. Los corredores han sido animados por el público durante todo el recorrido en un ambiente saludable. Deporte, solidaridad y diversión en familia para seguir disfrutando de #AlmeríaEsNavidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

