Sociedad Ahora es posible jugar gratis a las tragaperras Escucha la noticia Las máquinas tragaperras o slots son uno de los juegos más reconocibles de los casinos modernos. Desde su invento a finales del siglo XIX, las máquinas tragaperras han atraído a millones de jugadores alrededor del mundo que tienen la esperanza de recibir un golpe de suerte en estos divertidos juegos de giros, símbolos y grandes premios. La llegada, adopción masiva y luego absoluta ubicuidad del internet y los ordenadores personales (incluyendo los teléfonos móviles contemporáneos) ha contribuido a hacer de los slots una actividad todavía popular para todo tipo de jugadores y apostadores. Especialmente, la existencia de slots gratuitos para jugar online ha contribuido a traerle millones de nuevos jugadores a este juego con cada año que pasa. ¿Jugar a los slots gratis? Parece una trampa A primera vista, pareciera que la posibilidad de jugar gratis a las tragaperras es una ficción o estafa, una manera más de aprovecharse de los usuarios del internet. Pero la verdad es que no es sino competencia. Veamos cómo: Con el uso ya tan normalizado del internet por toda la humanidad y el interés por el juego y la apuesta, que prácticamente existe desde que el mundo es mundo, era lógico que surgieran alternativas que permitieran llevar a los casinos a la web. Los internautas perciben muchas ventajas al manejar sus finanzas, trabajar, ver series o películas, comunicarse, comprar, vender, jugar y otras actividades a través del internet, especialmente en lo que concierne a su conveniencia y comodidad. Por esta razón, podemos encontrarnos con que muchos usuarios han trasladado sus actividades del día a día a la web y la demanda de diversos portales y servicios virtuales se ha elevado vertiginosamente. En el caso de los casinos online, se han creado muchas aplicaciones y páginas web que buscan suplir esta demanda. ¿Pero cómo se mantienen competitivos? ¿Cómo aseguran que los usuarios prefieran jugar en su casino y no en el otro que tal vez tengo más diversidad de juegos o una interfaz de usuario superior? Pues con bonificaciones y promociones, es decir incentivos que lleven a los jugadores a probar un casino online en vez de otro. Y podemos imaginar que uno de las bonificaciones más comunes es la capacidad de jugar gratis ciertos juegos incluyendo, obviamente, a las máquinas de slots o tragaperras, que son las más populares de la industria. En pocas palabras, hay muchos casinos online luchando por tener la supremacía en el mercado y, estos descubrieron que mientras mayores sean sus bonificaciones (como jugar gratis a los slots) mayor será la cantidad de usuarios que se unirán a su portal, pues las bonificaciones y promociones son como los hechizos más poderosos, los amarres de amor para el mundo de las apuestas online. Cuáles son los beneficios que tiene jugar gratis a las tragaperras Ya entendemos de dónde se originan estas curiosas opciones de juego gratis en casinos online. ¿Pero por qué alguien preferiría jugar en un casino online y no en un casino físico tradicional? Después de todo, no hay manera que la experiencia virtual se compare con lo que quiere imitar. Pero he ahí la respuesta: la experiencia del juego online es muy distinta a la del juego virtual, y sus respectivas audiencias buscan cosas distintas. En primer lugar, los jugadores de los slots de los casinos digitales tienen a su disposición una infinidad de juegos con temáticas y mecánicas distintas, a diferencia de los casinos presenciales que se limitan a las máquinas físicas que pueden colocar en el establecimiento. El poder jugar gratis también permite a los usuarios de casinos online practicar todas las reglas y sutilezas de cada slot. Además está el tema de la conveniencia: los casinos online están disponibles 24/7 y en cualquier parte del mundo, mientras que los casinos tradicionales están limitados por sus horas de apertura y locaciones geográficas. Y, por supuesto, el beneficio más notable de jugar en línea es el acceso a bonificaciones y promociones inéditas solo por registrarse como usuario en los casinos online o simplemente por ser un usuario constante por cierta cantidad de tiempo, premiando la lealtad al portal. Regulación inteligente y efectiva No tiene nada de malo disfrutar de los casinos en línea, siempre y cuando esto se haga con moderación. Muchos reconocen que la prohibición nunca ha sido una solución verdadera al problema del juego destructivo, pero existe la regulación que busca ese balance entre aprovechar los incentivos económicos de la industria de los casinos, darle una oportunidad a los interesados a ejercer su derecho a jugar y también proteger los derechos y la salud mental de aquellos que son más susceptibles a los daños de las apuestas. Recientemente, los casinos online han recibido regulaciones en lo que concierne a sus campañas de publicidad, mientras que los casinos físicos han sido regulados en cuanto a la facilidad del acceso y la cercanía a planteles educativos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)