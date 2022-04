Deportes Aitor Escobar y Cecile Riboleau líderes de la Vuelta a Almería tras la segunda etapa sábado 02 de abril de 2022 , 17:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizada por Total Sport Mediterranean, este domingo se cerrará con la tercera etapa entre Albox y el Huércal-Overa, de 100 kilómetros Aitor Escobar (GSport Alma Wagen) y Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0) se han convertido en los nuevos líderes de la Vuelta a Almería de ciclismo tras imponerse en la segunda etapa, de 108 kilómetros, con salida en Huércal de Almería y una espectacular llegada en el Santuario del Saliente, en el municipio de Albox, en esta prueba organizada por Total Sport Mediterranean. En Huércal de Almería dieron la bienvenida a los ciclistas el alcalde de la localidad, Ismael Torres, y el concejal de Deportes, Jesús Pomedio. Torres explicaba que “para nosotros es un orgullo volver a acoger esta importante prueba, que está plenamente consolidada y que es toda una referencia para el ciclismo almeriense, andaluz y nacional, y que esta Vuelta a Almería, con ciclistas de toda España, esté en nuestro municipio es un claro ejemplo más de la apuesta que en Huércal de Almería hacemos por el deporte”. Desde allí, el pelotón pasó por Rioja, los poblados del Oeste de Oasys MiniHollywood y Fort Bravo en Tabernas, Benizalón, Benitagla, Alcudia de Monteagud, Cóbdar, Albanchez, Almanzora, La Molata, Albox, Fuente del Marqués, Locaiba, Los Coloraos, Saliente Bajo, Los Graneros, Los Terregos, Las Pocicas, Arroyo Alías, Saliente Alto y Rambla Tarteros. Por el camino, metas volantes en Tabernas y Albanchez y los puertos de montaña de Benizalón, Benitagla y Albanchez, antes de coronar el Santuario del Saliente en línea de meta. En la entrega de premios ha estado presente la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Albox, Virginia Sáez, quien manifestaba que “la llegada en el entorno del Santuario del Saliente es la mejor forma de aunar deporte y turismo, es una buena manera de dar a conocer nuestro municipio, el Santuario y nuestra ‘Pequeñica’”, destacando el hecho de que la prueba se desarrolle en dos días consecutivos en la localidad y agradeciendo a Total Sport Mediterranean “que cuente un año más con nuestro pueblo para esta Vuelta a Almería, que tiene mucha repercusión mediática”. Junto a ella ha estado el concejal de Seguridad Ciudadana y Asociaciones, Juan Javier Torrecillas. A pesar de una escapada durante gran parte de la jornada, la etapa estuvo controlada por parte del equipo GSport Alma Wagen, que colocaría a dos ciclistas en lo más alto en El Saliente. Aitor Escobar se ha impuesto en la línea de llegada con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 19 segundos. En segunda posición ha entrado el que llegaba como líder, su compañero de equipo Francisco Torrella (GSport Alma Wagen), a 34 segundos, mientras que tercero ha sido Eduard Vergés (Abrera CC), a 44 segundos. Escobar se sitúa líder de la general absoluta, con Torrella a 12 segundos y Vergés a 44 segundos. En femenino, Cecile Riboleau se ha hecho con la segunda etapa con un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 45 segundos, con Ylenia García (Ciclos N’Ruta) a 58 segundos y Belén García Aroca (Ciclos N’Ruta) en tercera posición. Riboleau aventaja ahora en 16 segundos a García en la general femenina, tras las dos primeras etapas disputadas. Por categorías, en élite los tres primeros clasificados de la etapa han sido Javier Montaner (Hemon Cycling Team), Alejandro Gainza (Hoomu Seguro) y Jorge Martín Montenegro (Retelec Cycling Galicia); en máster 30 han encabezado la clasificación Aitor Escobar (GSport Alma Wagen), Sergio Núñez (GSport T3SCC) y Manuel López Alonso (Amigos Sierra de los Filabres); los mejores sub-23 han sido José Ramón Borja (Esetec Salazones R. Fuentes), Raúl Craviotto (Bicicletas Carlos-Ulevel-Pecafer) y Daniel Castro (Ulevel-Safirfruits); entre los máster 40 han sido los mejores Francisco Torrella (GSport Alma Wagen), Juan Jesús Paniagua (CC Ucromar) y Pelayo Manzano (BSM Bikes); la categoría máster 50 la han liderado Eduard Vergés (Abrera CC), David Romero (Nevada Bike) y Francisco José García (Bikestore Almería), y en máster 60 los tres primeros han sido Antonio Martrín Cañizares (Bicicletas Km 0), Juan Moreno (Etipon Bike) y Jerónimo Cayuela (Costabike). En femenino, Cecile Riboleau (Bicicletas Km 0) ha sido la mejor élite por delante de Ylenia García (Ciclos N’Ruta); Belén García Aroca (Ciclos N’Ruta) ha sido la mejor en máster 30 y Mª Nieves Cantos (Sabika) en máster 40. La tercera etapa partirá desde el núcleo urbano de Albox, el domingo a las 10:00 horas, y atravesará Arboleas, Zurgena, La Alfoquía, Los Navarros, Overa, Huércal-Overa, Santa María de Nieva, El Gor, Úrcal y Las Labores, realizando un circuito por el municipio huercalense, pasando en dos ocasiones por estos últimos núcleos. Las metas volantes estarán ubicadas en Zurgena (kilómetro 9), Huércal-Overa (kilómetros 25 y 63, en ambos casos frente al Pabellón de Deportes). Durante el recorrido se ascenderán el alto de Cuesta Alta (kilómetro 21, de tercera categoría) y Santa María de Nieva (kilómetros 35 y 72, de segunda categoría). La meta estará ubicada en la avenida Guillermo Reyna, después de 100 kilómetros. La VI Vuelta a Almería está organizada por Total Sport Mediterranean, con los ayuntamientos de Almería, Albox, Huércal de Almería y Huércal-Overa y la Diputación Provincial de Almería como instituciones patrocinadoras. Logística Codecar es el patrocinador principal, GSport colaborador principal y el vehículo oficial será Grupo Vera Import. Urci Hormigones patrocina el Gran Premio de la Montaña, Electrohidráulica SP el Gran Premio de las Metas Volantes y Almesu el Gran Premio Joven. Además, colaboran los ayuntamientos de Viator, Pechina, Rioja, Benizalón, Benitagla, Alcudia de Monteagud, Albanchez, Cantoria y Zurgena, con la colaboración de Grupo Renta Todo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.