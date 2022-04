El Selu evidencia la grandeza del carnaval

sábado 02 de abril de 2022 , 17:40h

Igual que la categoría de comparsas en Cádiz no se podría entender sin Antonio Martínez Ares, el ya eterno Juan Carlos Aragón, sin Antonio Martín o sin Tino Tovar, o la de coros sin Julio Pardo, la de chirigotas tiene en El Selu uno de sus más constantes e inspirados referentes, situado ya en el Olimpo simbólico del Teatro Falla, siendo el creador de la costumbre de que todo el repertorio de un grupo se construya alrededor del tipo al que representan. Consciente de su grandeza, y para celebrar sus treinta años en escena, nace así ‘El Selu, El Musical’, un espectáculo que aúna teatro y carnaval y que anoche llenó el Auditorio Municipal Maestro Padilla en el marco de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

José Luis García Cossío, ‘El Selu’, aparecía solo en escena, caracterizado con el tipo de ‘El que la lleva la entiende’, más conocido como ‘los borrachos’, grupo que le valió su primer premio en 1992, apoyado en una farola y cantando por tanguillos una copla con letra de actualidad Covid. Era el inicio de un viaje en el tiempo y por la fusión de todo su universo creativo, hilvanado con continuidades que en algunos momentos parecían hasta cuarteteras, pero con mucho de teatro y contextualización al presente. De hecho, no faltarían chistes sobre política, redes sociales o hasta sobre la agresión de Will Smith en los Oscar.

Con unos ripios ‘justificando’, a su manera, la creación del musical, la tormenta de recuerdos y personajes se sucedió durante dos horas en las tablas del Auditorio. Primero con ‘La Pepi’, tipo de 2012 y que se enlazaría a la perfección con ‘Ahora es cuando se está aquí bien’, de 2015. Un tramo extenso y primera toma de contacto entre el formato y el público. Un escenario bien plantado con una pantalla con perímetro de luces cabareteras, como las de su nombre, y una banda subida en plataforma, con piano, batería, contrabajo y clarinete, caracterizados con el tipo de ‘Estrés por cuatro’, la propuesta de 2020 que les valió un cuarto premio.

De las mujeres en la playa a ‘los hijos’ enamorados de ‘Mari Pepi’, esto es, ‘Los Lacios’, primer premio en la edición de 1995 con ese conocido “Los perros dicen guau, los gatos dicen miau, y nosotros decimos Viva el Carnaval”. Al final los enamorados irán a formalizar una hipoteca al banco, excusa para sacar a escena el tipo de ‘Las verdades del Banquero’, tercer premio de 2013. Un ritmo sin descanso, combinando partes más conocidas del popurrí de cada uno de ellos con los estribillos de cuplés.

Y viendo la sucesión de personajes que se hilvanan en la historia, no es extraño preguntarse si Selu tenía esta idea previa desde hace muchos años, porque la conexión entre ‘Las Marujas’ (3º premio de 1996), ‘Lo que diga mi mujé’ (1º premio de 2004) y ‘Mi suegra, como ya dije’ (4º premio de 2017) fue de lo más lógica y natural. Las dos primeras capitalizaron muchas de las carcajadas de la velada entre esos dos arquetipos tan opuestos como complementarios. En el caso de la tercera destacó la revisión jazz de su intervención.

El espectáculo estaba en su tramo final y era el momento de sacar a los más esperados. El paciente Juan y el pesao de 2016, uno de los primeros premios más claros de la historia del Carnaval divirtieron al público. Incluso hubo espacio para recordar que fueron pregoneros del carnaval de Velefique. A continuación, la Reina Isabel II (Grupo de Guasa, 2018, tercer premio) entró a escena con las urnas de su marido antes de que llegara el estallido final con ‘Los Enteraos’, el tercer premio de 2009 que dejaron el nivel en lo más alto.

Para despedir y rematar la extensa recopilación músico-teatral, aparecería un particular Freddie Mercury, de ‘Los quemasangre’ de 2019, encargado de presentar a todos los integrantes del grupo que fueron entrando y saliendo de escena con una precisión cirujana y como una traca final de papelillos de colores. Porque como diría ‘el enterao’, “como entiendo una mijita de esta fiesta porque me he llevao 30 años llevándole a mi hermana revistas pa que recortara papelillos pa la cabalgata”, sin Selu el Carnaval de estos treinta años hubiese sido mucho menos divertido.