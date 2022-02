Capital Al capital aprobará el Presupuesto Municipal para 2022 este jueves miércoles 16 de febrero de 2022 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el orden del día se incluyen también varios Estudios de detalle, la modificación de la Ordenanza de Comercio Ambulante para eliminar el uso de bolsas de plástico en los mercadillos y nueve mociones La resolución de alegaciones y la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2022 será uno de los asuntos principales a debate en el marco de la celebración de la sesión plenaria ordinaria convocada para mañana jueves, 17 de febrero, y que presidida por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se celebrará de forma telemática. Junto a la aprobación del presupuesto, se elevan a debate y aprobación un total de nueve mociones, una de ellas institucional, varios Estudios de detalle, a propuesta del área de Urbanismo e Infraestructuras, así como la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora del ejercicio de Comercio Ambulante, en cuyo texto se viene a dar un primer paso para eliminar el uso de bolsas de plástico en los mercadillos En cuanto al presupuesto municipal, que asciende a la cuantía de 218,6 millones de euros, su aprobación definitiva, dictaminada favorablemente en la Comisión Plenaria del área de Economía celebrada recientemente, vendrá precedida de la resolución de las alegaciones presentadas, en tiempo y forma, por la Asociación para la Defensa de los Agricultores Almerienses, la Asociación de Usuarios de Pozos y Norias de Almería, el sindicato UGT y el Grupo Municipal Socialista. Entre los asuntos urbanísticos que se incluyen en esta sesión ordinaria destaca la propuesta de aprobación de Estudio de detalle para facilitar la gestión de la puesta en uso de una parcela municipal de uso comercial en la Vega de Acá o la aprobación, en su caso provisional, de la modificación de PGOU para la conservación y puesta en valor, como equipamiento público, del antiguo cine Katiuska. El Pleno ordinario que se celebra mañana tendrá también como nombre propio la figura de Juan Antonio Barrios, cronista almeriense recientemente fallecido, para quien se solicita mediante una moción institucional otorgar su nombre a una calle del centro de la ciudad. Además de esta, se elevan en forma de moción por parte de los grupos de la corporación municipal diferentes asuntos, como la constitución de la asamblea climática ciudadana (Podemos), la regeneración del Parque del Boticario (Vox), la solicitud de convocatoria de la Mesa de la Semana Santa (Grupo Municipal Socialista), la dotación de suministro de agua y alcantarillado en zonas de Los Partidores (Ciudadanos) o la adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Declaración de Valladolid, que apuesta por el compromiso de las ciudades por la economía circular. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.