Alborán Golf bate el récord de facturación y salidas en octubre martes 15 de noviembre de 2022 , 22:00h El campo municipal ha superado las 6.000 salidas, batiendo también el récord de ocupación desde que abrió sus puertas en el año 2005 El Campo Municipal de Golf 'Alborán Golf' ha batido el récord de facturación y de salidas en este recién concluido mes de octubre. Por vez primera desde que abriera sus puertas en el año 2005, la instalación deportiva ha superado las 6.000 salidas en un mes, lo que supone una media superior a las 220 personas jugando diariamente. Al concluir este décimo mes del año, 'Alborán Golf' ya supera las 44.000 salidas, un dato que invita al optimismo para que, probalemente, se logre al concluir el año rebasar los 50.000 usuarios, otro récord para el campo municipal en sus 17 años de vida. Del mismo modo, el campo municipal de golf del Ayuntamiento de Almería concluirá este año 2022, con toda probabilidad, superando el récord de facturación. Hay que mencionar que el mejor dato, hasta el momento, fue en 2019, justamente antes del inicio de la pandemia de Coronavirus. Esto hace vislumbrar, sin duda, una recuperación favorecida por la llegada, en este otoño, de un gran número de jugadores procedentes sobre todo del norte de Europa, tales como Suecia, Finlandoa o Islandia. Las altas temperaturas con las que cuenta Almería, aún en este mes de noviembre, propician este turismo. Junto a esto, además, hay que destacar el crecimiento del número de jugadores locales en estos dos últimos años. Muchos de ellos, por cierto, formados en la Escuela Municipal de Golf, los cuales cumplen el objetivo del Ayuntamiento de Almería, a través de su Área de Promoción, de popularizar y hacer llegar este deporte cada vez a más gente. Vallado de todo el perímetro El Campo Municipal 'Alborán Golf' ha acometido, recientemente, el cierre perimetral de todo su campo con una valla que mantendrá la instalación aislada y que evitará que ninguna persona, ajena al juego, pueda entrar en el campo poniendo así en peligro su seguridad. En concreto, se han cerrado alrededor de dos mil metros lineales, que se añaden a las zonas ya valladas con anterioridad y a las de las promociones existentes. Unos trabajos con los cuales todo el campo ha quedado totalmente cerrado.

