Deportes Ampliar Alborán Golf logra el mejor diciembre de su historia martes 04 de enero de 2022 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El campo municipal bate cifras y registra récords de salidas con 47.963 El campo municipal Alborán Golf de El Toyo ha logrado el mejor diciembre de la serie histórica y ha cerrado el año 2021 ligeramente por encima de los niveles prepandemia. De hecho, el último mes del año ha registrado 3.982 salidas, casi 1.000 más que en el mismo período de 2019. En total, se han producido 47.963 salidas a lo largo de 2021, lo que supone un incremento de 69 respecto a los datos de 2019 y la cifra más alta desde que las instalaciones abrieron sus puertas en 2005. Son los principales datos que se desprenden de un balance anual que se ha dado a conocer hoy por el concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, y el gerente de Alborán Golf, Francisco Venegas. El edil ha puesto en valor “el crecimiento exponencial que ha experimentado el golf en la ciudad porque se trata de un deporte seguro, que se practica al aire libre, y por el que hemos realizado una apuesta sólida como atractivo turístico con un gran trabajo de Francisco Venegas”. En este sentido, ha señalado que “octubre ha sido el mes con el número de salidas más elevado de todo el año, batiendo todos los récords y muy próximos a las 6.000”, una cifra que a su juicio pone de manifiesto “la buena salud de la que goza el golf en Almería y la gran perspectiva de crecimiento que presenta una vez que se haya controlado la pandemia”. Por su parte, Francisco Venegas ha destacado que los datos “nos invitan a ser muy optimistas de cara a 2022, si bien es cierto que estaremos condicionados por la evolución de la pandemia”. Asimismo, ha explicado que “será muy importante que la situación sanitaria no perjudique a la primera ventana de jugadores extranjeros prevista para los meses de febrero y marzo”. Como ha adelantado el edil, en octubre de 2021 se han registrado 5.814 salidas, casi 2.000 más que en el mismo mes de 2019. Julio, agosto y septiembre también se han consolidado como períodos con una importante evolución de jugadores respecto a hace dos años. En esta línea, cabe destacar el incremento de más de 500 salidas en julio, más de 300 en agosto y más de 500 en septiembre. Respecto a 2020, se han dado un 28 por ciento más de salidas. Por meses, marzo, mayo, abril, octubre y noviembre han registrado los aumentos más reseñables. Por último, Alborán Golf cuenta con 18 hoyos, en un espacio ideal, con vistas al mar y con un clima excepcional para disfrutar de este deporte durante los doce meses del año. Además, cuenta con sello de calidad ‘Safe Tourism’ Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

