Deportes Alborán Golf logra en el año 2020 un total de 37.364 salidas martes 09 de febrero de 2021 , 19:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Permanece abierto al ser deporte federado y jugarse al aire libre, con estrictas medidas de seguridad y tiene el certificado ‘Safe Tourism’ Hoy en día, más que nunca, los ciudadanos buscan deportes que se practiquen al aire libre y el golf es una disciplina que se caracteriza por disfrutarse en espacios verdes, de forma individual y con distancia social. De ahí que, en plena pandemia por el Covid, sea una actividad que en 2020 sumó un millar de nuevas licencias en Andalucía. En el caso del campo municipal Alborán Golf, ubicado en El Toyo, en el año 2020, la cifra de salidas se situó en 37.364, cambiando a partir de marzo la tipología del jugador. Se pasó del extranjero que viene para combinar turismo y deporte, al almeriense que quiere practicar un deporte saludable con seguridad y tranquilidad, aunque tras la pandemia se espera que los habituales jugadores del Norte de Europa regresarán atraídos por el sol, las excelentes instalaciones y la tranquilidad de la ciudad. Actualmente las instalaciones permanecen abiertas, por ser un deporte federado en categoría absoluta, que se juega de forma individual y al aire libre. Para desarrollar la práctica con seguridad, Alborán Golf ha extremado las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, y la cafetería, la tienda y los vestuarios permanecerán cerrados mientras la ciudad siga con una incidencia del Covid por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. De esta manera, los jugadores reservan de forma telemática y, si tienen la bolsa de juego en las taquillas de los vestuarios, se las encuentran a pie de campo. Además, se reparten los horarios de forma escalonada para que no haya aglomeración de jugadores. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, explica que “el golf es un deporte saludable, que se practica al aire libre. Por eso, se ha decidido que permanezca abierto”. En esta línea, el concejal recuerda que “el campo municipal Alborán Golf está certificado con el sello ‘Safe Tourism’ por parte del Instituto de Calidad Turística de España y el Ministerio de Turismo, lo que le convirtió en el primero de España con esta distinción que garantiza que es un destino seguro”. Carlos Sánchez destaca “las mejoras realizadas en 2020 para hacerlo más atractivo y sostenible, con la construcción en verano de un aparcamiento asfaltado, donde hasta ahora había tierra, con 80 plazas de sombra, y que presenta la novedad de que se han incorporado paneles solares en las cubiertas, con las que proporciona energía limpia a la cafetería, a las oficinas y a los vehículos eléctricos con los que se trasladan los jugadores por los hoyos”. En concreto, se implantaron paneles solares en las cubiertas, que a la vez que dan sombra a los coches, ayudan a la sostenibilidad del campo. El primer paso del campo Alborán Golf en su afán por la sostenibilidad fue el riego del campo con agua reutilizada, luego los vehículos eléctricos y ahora el uso de energía limpia. El gerente del campo municipal, Francisco Venegas, afirma que “estamos intentando mantener los torneos, dos por mes, pero hemos cambiado el concepto, de torneos patrocinados a torneos de club, evitando el aspecto social y sin entrega de premios. La competición se celebra con salidas escalonadas para evitar la presencia de jugadores a la misma hora y, una vez conocidos los resultados, los premios se les dan individualmente a la siguiente semana cuando vuelven a jugar”. Alborán Golf cuenta con 18 hoyos, en un espacio ideal, con vistas al mar y con un clima excepcional para disfrutar de este deporte durante los doce meses del año. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.