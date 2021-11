Albox ha acogido el Encuentro de Música y Danza Tradicional

domingo 14 de noviembre de 2021 , 17:09h

Organizado por el área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Albox.



En la plaza Mayor del municipio han actuado el Grupo Folclórico 'Virgen de la Salud' de Vélez-Rubio, la Agrupación folclórica Antonio de Torres de la Cañada de San Urbano y el grupo de coros y danzas de Baza. El acto ha estado presidido por Francisco Torrecillas, alcalde de Albox y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, según ha explicado Diputación en un comunicado.



El diputado provincial ha recordado que "este proyecto en torno a la música y la danza tradicional se gestó hace dos años en Vélez-Rubio, como reflejo de la riqueza que teníamos en la provincia de Almería".



"No hay nada más bonito que acordarnos de nuestro pasado, no hay nada más bonito que recuperar nuestras tradiciones y nuestra historia. En la Diputación Provincial teníamos la obligación de hacerlo porque son precisamente esas señas de identidad las que distinguen a nuestros pueblos y contribuyen a fijar la población", ha manifestado.



Asimismo, ha indicado que Almería tiene "una larga tradición de danza y de música" que sin iniciativas como ésta "se terminará perdiendo". "Mucha de esa música se encuentra en la memoria de las personas más mayores de la provincia. Tenemos la obligación de recoger todo ese conocimiento y ponerlo en valor y de sentirnos orgullosos de lo que somos y de nuestro pasado", ha subrayado.



Del mismo modo, ha destacado que Albox es el cuarto municipio donde se celebra porque "es un referente cultural". "Es uno de los municipios que mejor cuida las tradiciones y la danza" ha indicado, tras agracer al Ayuntamiento de Albox "el gran esfuerzo que está realizando".



Por su parte, el alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, ha agradecido a la Diputación la celebración de este Encuentro en el municipio. "Gracias a todos los grupos que participan en este evento. Es un honor contar con estas formaciones para que nos enseñen parte de nuestro pasado. No hay que olvidar el pasado", ha señalado.



Asimismo, ha anunciado que se amplía el periodo para poder disfrutar de la exposición de indumentaria tradicional de España que estará abierta hasta el próximo domingo en el Centro de Agua y Salud.

EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA TRADICIONAL DE ESPAÑA

El Centro de Agua y Salud acoge hasta el próximo domingo 21 de noviembre la exposición de indumentaria tradicional de España. La Federación Española de Agrupaciones de Folclore ha realizado este catálogo de reproducciones, a escala, de trajes regionales de toda la geografía nacional, con el objetivo de que se convierta en un importante elemento que muestre la gran variedad de piezas y riqueza de la indumentaria Tradicional de España, dado que no existe en estos momentos, en nuestro país, un texto didáctico con estas características que aglutine a todas las Comunidades Autónomas.



Todos los trajes que se exponen en esta fantástica colección, son fieles copias de modelos originales, del más alto grado de autenticidad, son el resultado de un proceso de selección por parte de un comité técnico que ha sido creado a tal efecto. Así mismo estas indumentarias, que han sido elaboradas durante los años 1998/1999 por distintos grupos de la FEAF fueron incluidos en un primer catálogo de la exposición.