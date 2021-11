Sucesos Ampliar Evacuada una joven a un hospital por intoxicación de humo durante el incendio de su vivienda domingo 14 de noviembre de 2021 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Una joven de 24 años ha resultado afectada por inhalación de humo este domingo y ha sido trasladada al hospital tras el incendio registrado en un piso localizado en Almería capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El suceso se ha producido minutos antes de las 10,00 horas, cuando los vecinos han alertado al Teléfono 112 de un incendio en un piso situado en la primera planta de un bloque de viviendas de la calle Universidad de Texas.



Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, movilizados por el centro coordinador, efectivos de Bomberos, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. La sala también activó a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).



Cuando llegaron los operativos de emergencias, las dos inquilinas del inmueble siniestrado habían conseguido salir por su propio pie del piso, al igual que el resto de vecinos, por lo que no fue necesario desalojar el bloque. Los servicios médicos de la Junta atendieron a una mujer de 24 años, que tras la valoración del equipo sanitario desplazado al lugar, fue evacuada al hospital Torrecárdenas.



Fuentes de los Bomberos han informado de que a consecuencia del incendio, una habitación quedó calcinada y el resto de la vivienda resultó afectada por humo. Las mismas fuentes precisaron que el hollín ha afectado al suministro eléctrico del piso, por lo que de momento las inquilinas no pueden regresar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.