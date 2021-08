Almería Ampliar Albox roza los 50 grados y alcanza el tope andaluz martes 17 de agosto de 2021 , 19:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Albox (Almería) ha sido este lunes el municipio andaluz que ha registrado la temperatura más alta de Andalucía y la segunda más elevada de España --solo por detrás de los 45,7 grados alcanzados en La Aldea de San Nicolás en Tasarte (Las Palmas)-- con 44,9 grados centígrados que los termómetros marcaron a las 13,30 horas dentro de la ola de calor que, según las previsiones de la Aemet, finalizará este martes.



Según los registros del observatorio de la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultado por Europa Press, siete municipios andaluces se encuentran entre los diez que anotaron las temperaturas más altas de este lunes en el país.



En concreto, la tercera y cuarta temperaturas más altas se dieron en la provincia de Sevilla, según registraron indicadores del aeropuerto de la capital, con 44,8 grados a las 17,50 horas, y los del municipio de Tablada, con otros 44,6 grados sobre las 17,10 horas.



Esta 'ranking' de temperaturas máximas también recogen valores de hasta 44,5 grados en Montoro (Córdoba), donde dicho valor se dio a las 17,00 horas, y en Álora (Málaga), a las 18,20 horas. Asimismo, superaron los 40 grados en Zaudín, en Tomares (Sevilla), con 44,4 grados a las 16,20 horas; en La Puebla de los Infantes (Sevilla), con 44,3 grados a las 17,20 horas; y en La Rambla (Córdoba), con 44,1 grados centígrados a las 17,50 horas.



Durante la jornada del domingo el mercurio se elevó hasta los 45,5 grados entre las 16,20 y 17,00 horas en la Roda de Andalucía (Sevilla) y Montoro (Córdoba), donde se alcanzaron las temperaturas más altas de la región y el tercer registro de la jornada más alto de España.

