Sucesos Detenido en el sexto robo a una nave agrícola de Níjar martes 17 de agosto de 2021 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha detenido a un hombre, del que no han trascendido datos, acusado de intentar robar en un nave industrial de Níjar (Almería) y al que se le achacan otros cinco casos similares registrados en días anteriores para el que un juez de Almería ha decretado su ingreso en prisión.



Los robos se habían registrado en varias naves agrícolas e industriales de varios polígonos de Níjar, según ha indicadola Comandancia en una nota, en la que ha detallado que los hechos siempre se producían en horario nocturno por parte de una persona que escalaba al techo de la nave, fracturaba el mismo y se descolgaba hasta su interior.



Tras efectuar un perfil del sospechoso en base a las denuncias presentadas, los agentes diseñaron un dispositivo de vigilancia nocturna que permitió detectar en la madrugada del 10 de agosto a una persona tras identificar un fuerte ruido en las proximidades de una nave.



Al acercarse al lugar, los investigadores sorprendieron a una persona que salía del interior de una nave con una caja de caudales de máquina expendedora, por lo que fue detenido. Los agentes comprobaron que había escalado hasta la nave para romper el techo y descender a la misma.



Además, al sospechoso le constaban una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, otra de averiguación de domicilio y paradero y prohibición de entrada en territorio nacional.

