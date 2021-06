Alcaldes del PP de Almería celebran con Pablo Casado “2 años de Gobiernos por la Libertad”

sábado 12 de junio de 2021 , 20:20h

El presidente del PP, Gabriel Amat, el secretario general, Javier A. García, y alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto a otros primeros ediles del Poniente y Levante, han participado en un acto que ha tenido lugar esta mañana en la Universidad Politécnica de Cartagena y que ha sido clausurado por el presidente del PP





La ciudad de Cartagena ha sido el escenario elegido por el PP nacional para celebrar los “2 años de Gobierno por la Libertad”, un acto clausurado por el presidente del PP nacional, Pablo Casado, y al que han asistido el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, el secretario general del PP de Almería, Javier A. García, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, el de Vera, José Carmelo Jorge, y el de Pulpí, Juan Pedro García.



Fernández-Pacheco ha sido uno de los ocho ediles del PP que ha expuesto su balance de gestión y sus propuestas en una mesa redonda moderada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y compartida con José Luis Martínez Almeida (alcalde de Madrid); Jorge Azcón (Zaragoza); Luis Barcala (Alicante); José María Bellido (Córdoba); Xavier García Albiol (Badalona); Noelia Arroyo (Cartagena) y Gema Igual (Santander).



El primer edil almeriense ha destacado que el PP es el partido que mejor defiende libertad en España porque “asumimos con convicción la responsabilidad de defender y preservar la libertad de todos los españoles por igual, vivan donde vivan”.



“La libertad no es hacer lo que te apetece o te conviene, sino tener el derecho a hacer lo que entendemos que es necesario. Siempre dentro de la ley. Y eso es exactamente lo que hacemos en el Partido Popular. Somos la mejor garantía de la defensa de la libertad y de los derechos de la gente”, ha explicado.



Ramón Fernández-Pacheco ha puesto como ejemplo los Gobiernos del PP, basados en la libertad que es la base de la prosperidad.



“La libertad es la garantía de la igualdad de todos los españoles. Por eso las ciudades con alcaldes o alcaldesas populares crecen, como está creciendo Almería o como va a crecer Cartagena. Porque ponemos los gobiernos al servicio de las personas y no ponemos a los países al servicio de los intereses personales de nadie”, ha manifestado.



Durante su intervención ha insistido en que “los alcaldes del PP tratamos a todos los vecinos por igual, no vamos cambiando de discurso por barrios, ni hacemos que unos vecinos cumplan la ley mientras toleramos que otros se la salten. Los alcaldes del PP no dejamos que unos vecinos cometan delitos a cambio de votos, y eso lamentablemente e lo que estamos viendo en España”.



Por último ha recordado que en estos momentos, en todas las ciudades y también en Almería, se están recogiendo firmas para que haya constancia de que la mayoría de la sociedad española está en contra del cambalache vergonzoso que va a hacer el gobierno de Sánchez indultando a golpistas a cambio de unos meses más en la Moncloa.



“Frente al gobierno más radical, más incapaz y más caro que hay en Europa, que es el de Sánchez y sus socios, tenemos la obligación política y ética de alzar la voz y decir que el Partido Popular no permitirá que nadie acabe con los derechos y las libertades de todos los españoles, que están amparadas por nuestra Constitución. Ahora más que nunca somos necesarios para España y los españoles deben saber que somos la alternativa y el freno al desgobierno liberticida de Sánchez”, ha finalizado.