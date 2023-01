S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Alejandro es el primer andaluz de 2023 y nace en Almería domingo 01 de enero de 2023 , 14:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A la misma hora lo hacía Aarón en Málaga Los primeros bebés nacidos en Andalucía en 2023 han sido niños, ambos alumbrados con el sonido de las 12 campanadas. En Málaga ha nacido por parto natural Aarón, a las 00:01, en el Hospital Materno Infantil del Regional. El pequeño, primer hijo de Érika y Omar, ha pesado 4.200 gramos y ha medido 53 centímetros. En Almería, en el Hospital Materno-Universitario Torrecárdenas y a la misma hora, ha venido al mundo Alejandro, que ha pesado 3.405 gramos en un parto natural. Sus padres, Macarena y Alejandro, han estado acompañados por la misma matrona que atendió a la madre primeriza en su primera visita como embarazada al centro de salud. Son de Almería capital. El primer bebé gaditano ha venido al mundo en el Hospital Puerta del Mar, a las 00:45 horas. Ha sido un niño que ha pesado 2.920 gramos y ha medido 49 centímetros. En Córdoba, la primera bebé de 2023 ha nacido en el Hospital Universitario Reina Sofía se llama Sofía y vino al mundo a las 5:48 horas. Ha sido un parto natural y ha nacido con 33 semanas y 6 días de gestación, por lo que está ingresada en Neonatología por prematuridad. Ha pesado 1,974 kilogramos. La mamá se llama Estíbaliz, vive en La Carlota (Córdoba) y ha sido su segundo parto. En Granada, el primer nacimiento del año, por parto natural, se ha producido en el Hospital Universitario San Cecilio a las 3:03 horas. Se trata de un niño, Adrián, que ha pesado 3.830 gramos y ha medido 55 centímetros. El primer niño nacido en hospitales públicos onubenses ha sido en el Juan Ramón Jiménez a las 00:57 horas. Su nombre es Manuel y ha pesado 3.330 gramos. En el Hospital de Jaén ha nacido Jonnhy Amador a las 00:30h, ha pesado 3,3 kilos y ha medido 53 centímetros. Sus padres son Jonnhy Andrés y Andrea. Es el primer niño de la pareja y el primer bebé jiennense de 2023. A las 00:23 horas ha nacido Julia, la primera bebé de Sevilla, que ha pesado 3.285 gramos. Ha sido un parto natural de su madre, María, que venía de Arahal. En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 43.001 partos. En todo 2021 el número de partos atendidos en el SAS fue de 50.372. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

