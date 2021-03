Sucesos Alerta amarilla por fenómenos costeros en Almería martes 16 de marzo de 2021 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El tiempo estará marcado este miércoles por el tiempo estable en la mayor parte del país, aunque en la antesala de una situación invernal que comenzará el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa por riesgo de fuertes vientos, de hasta 80 kilómetros por hora; fenómenos costeros, con riesgo o riesgo importante y de las nevadas, que podrán acumular hasta 7 centímetros de nieve, que afectarán a seis comunidades autónomas.



En concreto, el aviso naranja por fenómenos costeros estará activado este miércoles en el Ampurdán (Gerona), donde se espera viento del norte y noroeste fuerza 7 a 8 ocasionalmente 9 con olas de 3 a 5 metros.



Además, con menor intensidad, tendrán aviso amarillo por fenómenos costeros en Cádiz, Almería, Granada, Mallorca, Menorca, Gerona y La Coruña. Igualmente, tendrán riesgo por vientos de 70 a 80 kilómetros por hora en Cádiz, Zaragoza, Huesca, Gerona, Lérida, Tarragaona y Castellón. Mientras, las nevadas dejarán hasta 7 centímetros de nieve en Lérida, que tendrá aviso amarillo.



En general, durante esta jornada se esperan vientos de levante fuerte en el Estrecho e intervalos de viento fuerte en Pirineos, valle del Ebro, este de Baleares, litoral gallego y de Alborán, al tiempo que la cota de nieve irá bajando hasta los 700 o 900 metros en el norte de la Península.



Mientras, los cielos estarán nubosos o cubiertos con lluvias en el Cantábrico oriental y central, norte de Navarra y Pirineos y no se descartan de forma más débil y dispersa, en el resto del área Cantábrica, alto Ebro y área del Estrecho, con una cota de nieve de entre 1.300-1.500 metros y a lo larto del día bajará hasta los 700 a 900 metros.



Por otro lado, a lo largo del día se irán formando intervalos nubosos en el este de Cataluña y Baleares, que podrían dar lugar a algunos chubascos dispersos, más probables en el este de Baleares. En el resto del extremo norte de la Península, este de Castilla y León, entorno de los sistemas Central e Ibérico y norte de Canarias se esperan intervalos nubosos. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas experimentarán pocos cambios.



Finalmente, la AEMET informa de que el viento soplará de componente norte en casi todo el país, excepto en Andalucía, donde soplará de componente este. El viento será fuerte en el Estrecho y se producirán intervalos de fuete en Pirineos, Ampurdán, valle del Ebro, este de Baleares, litoral gallego y de Alborán.

