Sucesos Alerta por viento este martes a partir de las 15:00 horas martes 04 de enero de 2022 , 09:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes 4 de enero, desde las 15,00 y hasta las 23,59 horas, el aviso amarillo en las provincias andaluzas de Almería, Granada y Málaga por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. En las zonas del Valle del Almanzora, Los Vélez y Almería capital; en la costa de Granada y en la Axarquía malagueña se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas que pueden llegar a alcanzar los tres metros, según ha informado la Agencia en sus redes sociales. El viento, la nieve y la lluvia pondrán este martes en riesgo a catorce comunidades autónomas, en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas, que será notable en la vertiente atlántica, además de viento fuerte en Galicia, Cantábrico y zonas del área mediterránea, así como rachas muy fuertes en zonas de montaña del norte y este peninsulares y nevadas en la Cantábrica occidental y Pirineos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

