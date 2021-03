Sucesos Alertan de una falsa captación de dinero para una revista de la Guardia Civil miércoles 17 de marzo de 2021 , 12:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se ha detectado una campaña de captación en la provincia de Almería dirigida a pequeños o medianos empresarios a los que se ofrece comprar un espacio publicitario dando a entender que es para la revista “Guardia Civil”







La Guardia Civil de Almería ha detectado una campaña de captación en la provincia dirigida a la pequeña / mediana empresa ofertando espacios publicitarios en revistas de temáticas relacionadas con la Guardia Civil.



Desde la comandancia de la Guardia Civil de Almería se informa de que la publicidad fraudulenta en revistas de temática relacionada con la Guardia Civil, creada en muchos casos con la única finalidad de insertar anuncios, es un problema ya de muchos años que afecta a gran cantidad de personas de buena fe que, creyendo hacer un bien para colegios de huérfanos, hermandades, mutuas, fundaciones, etc, y debidamente manipuladas por publicistas, contratan la inserción de anuncios creyendo que con ello ayudan a la Guardia Civil.



La única revista oficial y profesional de la institución se llama “Guardia Civil”.



Otras revistas, incluyen en sus portadas las palabras “Guardia Civil” y en su contenido gran presencia de fotografías de agentes de diferentes especialidades y logotipos de la institución lo que induce a confusión.



Aunque estas revistas están generalmente autorizadas e inscritas en el Ministerio del Interior, son administradas y dirigidas por entidades particulares sin vinculación alguna con la revista oficial.



En ocasiones se emplean en las llamadas telefónicas de captación, tonos apremiantes en las que se presiona a los empresarios para que paguen la cantidad correspondiente por la publicidad.

