Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Alfonso García: Vera necesita agua para crecer

sábado 22 de abril de 2023 , 20:54h

Alfonso García, el alcalde de Vera, destaca los desafíos que ha enfrentado su administración debido a la pandemia del Covid-19. A pesar de los cambios en la planificación original, se han logrado avances significativos en áreas como el desarrollo urbanístico, la accesibilidad y la iluminación LED. Además, se están llevando a cabo proyectos futuros para mejorar los servicios públicos y revitalizar el centro de la ciudad. García también menciona la importancia de contar con recursos hídricos para el desarrollo futuro de Vera, especialmente en vista de la llegada del AVE en 2026.

Alfonso García es el alcalde de Vera, tras sustituir por problemas de salud a José Carmelo Jorge, a quien está "muy agradecido por ese aprendizaje" que tuvo con él, y se encuentra "dispuesto a continuar este camino", ya que compartieron candidatura y ha sido su hombre de confianza desde que ganaron para el Partido Popular las pasadas elecciones municipales

Estos cuatro años no han sido como cualquier otro para ninguna administración debido al Covid19, y García recuerda en esta entrevista que "lo vivimos todos los que teníamos responsabilidad pública. Nadie estaba preparado, nunca nadie se había imaginado lo que llegaría después de nueve meses al frente de un ayuntamiento".

El PP llegó al gobierno municipal tras las pasadas elecciones municipales, y García pone el énfasis en la "ilusión" con la que afrontaron el reto de realizar cambios tan importantes en un servicio municipal como era la limpieza, que dejaba mucho que desear, la falta de seguridad en el municipio y el déficit de infraestructuras, entre otras cuestiones.

Pero "la pandemia nos cambió totalmente esa planificación que teníamos creada para los cuatro años" y todo se centró en atender a las personas que peor lo estaban pasando, y en especial las personas mayores. El cierre de establecimientos por el confinamiento, y la crisis económica que eso generó, fueron las claves sobre las que se movió la gestión municipal, según el alcalde.

También en aquellas fechas, Vera se reinventó. Conocida por sus playas y su excelente clima, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña para convertirla en ciudad de teletrabajo, con la idea de que vinieran a vivir allí personas de cualquier lugar para teletrabajar, garantizando que encontrarían los recursos tecnológicos necesarios para ello. "La verdad es que fue un éxito, fuimos pioneros en toda España, y la noticia sirvió para posicionarnos como referente en este tema", prestando atención la casi totalidad de los medios de comunicación y recibiendo cientos de solicitudes de información.

Pero no todo ha sido Covid19, así que el alcalde destaca como principales hitos de este mandato "haber logrado desbloquear el desarrollo urbanístico de nuestro municipio. En materia hídrica hemos conseguido que los pequeños desarrollos que estaban bloqueados desde hace más de 20 años sean hoy día posibles de llevar a cabo. Estamos finalizando el desarrollo de un plan parcial y se han aprobado otros, no solo para viviendas, sino también para zonas industriales", lo cual supondrá que en el próximo mandato "tendremos tres nuevas zonas industriales y comerciales para poder dar cabida a pequeñas industrias, empresas que quieran posicionarse y situarse en Vera, y también a comercios o grandes superficies comerciales que estén interesadas en venir a Vera".

Otro cambio en la ciudad ha sido en su accesibilidad, ya que "hoy Vera es una ciudad mucho más cómoda" y en esa idea se incluye la conectividad entre barrios y con la playa. Después de 13 años demandándolo a la Junta de Andalucía, el proyecto de poder conectar el centro con la playa en tres minutos es una realidad.

A eso se une el plan de asfaltado de caminos rurales para mejorar las explotaciones agrícolas y la calidad de vida de las personas que también viven allí. Se han mejorado barrios como Pueblo Laguna, que llevaban más de 50 años olvidados, y han sido totalmente renovados con el cambio de la red de abastecimiento y saneamiento.

Otro elemento importante que detalla el alcalde es el cambio a iluminación LED, logrando mayor eficiencia y menor consumo.

Pero aún quedan cosas por hacer, detalla también el candidato a la Alcaldía, porque "vamos a continuar con una serie de proyectos, como la ampliación de servicios públicos, y tenemos proyectos muy importantes, como el de la biblioteca municipal que ya está en licitación" y a eso se une un concurso de ideas sobre el mercado de abastos que va a revitalizar el centro. También se actuará en los antiguos juzgados "y ya tenemos una subvención de un millón y medio de euros para rehabilitarlos y crear un centro cívico cultural con espacios museísticos permanentes".

También está en proyecto crear zonas de ocio en la playa, donde está creciendo la población a nivel exponencial y tenemos que dotar servicios en el próximo mandato, como la atención educativa y sanitaria. Un consultorio médico en junio abrirá sus puertas para no cerrar durante el invierno. Además, la Delegación de Sanidad se ha comprometido a crear un consultorio médico adecuado a la población del municipio.

Y aunque el alcalde mantiene un buen listado de compromisos que ya están en algún momento de realidad, no pasa por alto la fecha de 2026, cuando se supone que el AVE llegará a la capital almeriense, y para eso antes tiene que pasar por Vera. "Y para eso tenemos que estar también preparados a nivel urbanístico", y eso supone contar con recursos hídricos, "porque sin agua no se puede crecer, no se puede desarrollar, no se consiguen autorizaciones para poder llevar a cabo esos desarrollos". Vera contará con una desaladora propia para poder también desbloquear el desarrollo del plan parcial de toda la costa, de la segunda línea de la costa. Tenemos ya los viales y las calles hechas, pero necesitamos esa disponibilidad de agua para poder convertirlo en una realidad no solamente de vivienda sino también de una cadena hotelera, zona de ocio, instalaciones deportivas y servicios en general.