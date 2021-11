Capital ‘AlmAnimal’ cierra su primera edición con gran éxito de participación domingo 28 de noviembre de 2021 , 17:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, se muestra muy satisfecha por la gran afluencia de personas que han pasado por el Parque del Andarax y disfrutado de las actividades allí organizadas “La primera de las muchas ferias de AlmAnimal ha sido un gran éxito. Almería ha demostrado que quiere a los animales, que quiere saber más sobre sus mascotas y el Ayuntamiento de Almería seguirá trabajando para dar a la ciudadanía y a los animales espacios de convivencia como el que hemos disfrutado este fin de semanas”. Con estas palabras resumía la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, la exitosa celebración de la primera edición de 'AlmAnimal', inaugurada ayer por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y que también a lo largo de este domingo se ha celebrado en el Parque del Andarax, reuniendo a cientos de personas, familias y mascotas, disfrutando de un entorno natural y casi una treintena de actividades. Cobos ha destacado además el “extraordinario ambiente familiar, que ha incluido a las mascotas de muchas familias”, que ha rodeado un evento en el que, con el protagonismo principal de perros y gatos, han tenido cabida charlas con expertos sobre alimentación, primeros auxilios, higiene, bienestar emocional; también exhibiciones, concursos, talleres…, encontrando además una gran difusión de la mano del veterinario y conductor del programa de Onda Cero ‘Como el perro y el gato’, Carlos Rodríguez. De manera particular, la responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental ha destacado la oportunidad que este evento ha dado para trasladar a la sociedad almeriense la nueva ordenanza de Bienestar Animal, aprobada en Pleno el pasado mes de agosto, así como para explicar el ‘Método CER’ (captura, esterilización y retorno), en el objetivo de una mejor y mayor convivencia entre la ciudadanía y los animales. En este sentido, ha insistido en la apuesta municipal por hacer, como demandan muchos almerienses, una ciudad que cuida y se preocupa también por el bienestar animal, incluyendo en este aspecto la creación de espacios de esparcimiento para las mascotas. Del mismo modo, ha agradecido, como parte del éxito de esta edición, la participación de asociaciones y protectoras de animales, como la Huella Roja, Salvando Vidas, Alondra de Dupont, FAISEM-UAL-Inclúyete, Alma Felina, Miau Almería Canica, Reunión Almeriense de Tutela Animal y Sociedad Protectora de Animales de Almería, junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, en otro de los objetivos de esta feria como ha sido seguir impulsando la adopción de animales. El éxito de la feria lo ha ratificado también el mencionado locutor, Carlos Rodríguez, felicitando al Ayuntamiento de Almería por una iniciativa “imprescindible” en cualquier ciudad y elogiando esta feria como “ejemplo para el resto de las ciudades. Los animales forman parte de la sociedad, sí o sí. Y las administraciones, en las ciudades sus alcaldes y concejales,tienen que cumplir con su obligación, que es tratar a sus ciudadanos, que no son racionales, de la misma forma que a nosotros. Con sus derechos y con todo aquello que haya que aportarles”, ha subrayado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

