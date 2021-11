Capital El alcalde participa en la Asamblea anual de los Donantes de Vida domingo 28 de noviembre de 2021 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco asiste al acto de reconocimiento de grandes donantes, donde les agradece el gesto altruista que les convierte “en ejemplo de solidaridad para todos los almerienses” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, aboga por normalizar la donación como una actitud de solidaridad cotidiana y así lo ha dicho en el marco de la Asamblea de Donantes de Vida que este domingo ha reunido a socios y colaboradores en un acto de hermandad en el que se han entregado reconocimientos a los grandes donantes de sangre que tiene la provincia de Almería. De la mano del presidente de la Asociación de Donantes de Vida (que aglutina a donantes de sangre, plasma, tejidos y órganos), José Nemesio Pascual, la vicepresidenta de la entidad, Paqui Martínez, otros miembros de la junta directiva y muchos donantes, el regidor ha subrayado cómo todos ellos son “auténtico caudal de solidaridad y ejemplo para el resto de la sociedad almeriense”. Como donante habitual de sangre y plasma, Fernández-Pacheco, ha puesto de relieve la importancia de la donación, que logra “transformar la vida de los demás”. El gesto desinteresado de los donantes y de la Asociación, que “los cuida y los mima”, es conocido y reconocido en Almería entera y “motivo de orgullo para quienes ocupamos un cargo de responsabilidad pública”. Almería solidaria “Gracias a vosotros, Almería es una referencia de solidaridad, respeto y humanidad”, ha señalado el alcalde, que ha puesto de relieve la importancia que tiene que los almerienses sean conscientes del papel que tienen los donantes a la hora de garantizar una mejor asistencia sanitaria a toda la población. La donación es un gesto altruista en el que el donante nunca pregunta por quién va a recibir la sangre o los tejidos, ni dónde ha nacido, ni cuál es su condición. De ahí que Fernández-Pacheco haya aprovechado la celebración de la asamblea anual para animar a la asociación a “seguir trabajando y con dedicación” en favor de la donación y a seguir siendo “ejemplo de constancia y altruismo en beneficio de todos”. Ha hecho también un llamamiento a donar sangre, plasma y vida, al tiempo que ha dado la enhorabuena a los distinguidos y a los sanitarios. El responsable del Centro de Transfusión Sanguínea, Arif Laarej, ha agradecido a los donantes sus donaciones, ya que “incluso en estos últimos tiempos difíciles de pandemia han donado sangre, plasma y plasma autoinmune para quienes estaban pasando por la enfermedad”. En esta misma línea, Marisol Silvente, de la delegación territorial de Salud, se ha unido a los agradecimientos por “ese acto tan generoso que es la donación: un rato que nos quitamos y que puede salvar muchas vidas”, ha dicho. Por su parte, el presidente de la Asociación de Donantes de Vida, José Nemesio Pascual, ha explicado cómo la asamblea anual es el momento en el que se aprovecha para reconocer en un acto a todos los donantes de la provincia que han llegado a sumar 25, 50, 60, 75 y más donaciones. Un acto que, con precauciones por COVID, no ha podido reunir a los más de 200 donantes que acumulan 25 donaciones de sangre, pero sí ha citado en la capital a 65 donantes de oro, diamante y platino. “Más cuatro centenarios”, ha ensalzado, al tiempo que ha agradecido el apoyo y la colaboración de todos de cara a seguir haciendo de la asociación una entidad de referencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

