Capital ‘AlmAnimal’ regresa al Parque del Andarax lunes 26 de septiembre de 2022 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se celebrará los días 8 y 9 de octubre con más de una veintena de actividades para todos los públicos La gran feria del bienestar de las mascotas vuelve con la segunda edición de ‘AlmAnimal’, un evento que se celebrará en el Parque del Andarax con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la protección de los animales. Una iniciativa que el Ayuntamiento ha impulsado por segundo año, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, con dos intensas jornadas de actividades para todos los públicos con los animales de compañía como principales protagonistas. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha señalado que “nos sentimos muy satisfechos por continuar divulgando esa formación tan necesaria sobre el respeto del animal, basada en el espíritu de su bienestar”. La edil ha subrayado que “una sociedad es mejor si sabe cuidar a sus mascotas” y ha mostrado su convencimiento de que “Almería seguirá mostrando esa buena conciencia del cuidado animal”, en una actividad que “tendrá sorpresas”. Por otra parte, Cobos ha valorado que la actividad también servirá como una plataforma “para poder adoptar”, continuando la senda de la primera edición, y contará con la presencia del Centro Zoosanitario y protectoras de la ciudad, a las que ha agradecido “el gran trabajo” que desarrollan en pro del bienestar de los animales. Dos intensas jornadas ‘AlmAnimal’ se celebrará los próximos 8 y 9 de octubre con un amplio y variado programa de actividades. Talleres formativos y educativos, consejos para cuidar a las mascotas y charlas sobre colonias felinas y el método CER se presentan este año como principales novedades. Además, se presentarás diversos casos reales de éxito de protectoras, ayuntamientos y entidades comprometidas con el bienestar. Para ello se han diseñado dos espacios que irán alternando las actividades en función de la temática. Desde la experiencia de Almería con el método CER, primeros auxilios para animales, exhibiciones hasta concursos y pruebas, se espera un fin de semana en el que la sensibilización y la diversión estarán muy presentes. Tanto el sábado como el domingo de la próxima semana, la programación arrancará a las 9.00 y continuará hasta las 19.00 horas con más de una veintena de propuestas. Será un evento que reunirá todos los asuntos de interés para los amantes de las mascotas, muy enfocada a la interacción. Asimismo, habrá una zona lúdica de actividades y lugares de comida para que puedan permanecer en el recinto a lo largo de todo el día y contará con la animación del Carlos Rodríguez, conductor del programa radiofónico ‘Como el perro y el gato’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

