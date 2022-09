Economía ASEMPAL apoya la candidatura de Garamendi en la CEOE lunes 26 de septiembre de 2022 , 17:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, ha expresado, de manera unánime, su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi, para que continúe, durante un nuevo mandato, al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. El presidente de Asempal, José Cano García, ha elogiado el trabajo realizado por Garamendi destacando su defensa del papel de las empresas como parte de la solución de la crisis económica y su capacidad para negociar la puesta en marcha de mecanismos, como los ERTE, que en los momentos mas duros de la pandemia, permitieron mantener la actividad empresarial y el empleo en muchas empresas. “En unos tiempos de incertidumbre como los que vivimos, Garamendi representa el rigor, la estabilidad y la confianza que las empresas necesitan”. José Cano acudirá el próximo 23 de noviembre junto a una delegación de empresarios andaluces a la Asamblea Electoral de CEOE que se celebrará en Madrid. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

