Deportes Almería acoge este fin de semana un torneo de golf con 100 jugadoras miércoles 14 de septiembre de 2022 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, recibe al delegado de la Federación Andaluza en Almería, Francisco Venegas, y a la embajadora de la Copa, Ana Moreno, junto al trofeo que podrán disfrutar los aficionados al golf El campo municipal ‘Alborán Golf’ acogerá este próximo domingo, 18 de septiembre, el torneo 'Queda un año para la Solheim', lo que será la antesala de la prestigiosa Copa Solheim de golf, una competición femenina que se celebrará el año que viene en Málaga. La capital recibirá este fin de semana a un total de 100 jugadoras llegadas desde distintos puntos del territorio nacional. De este modo, Almería se convierte en una de las paradas del trofeo cuyo recorrido concluirá en 2023 con la disputa del torneo. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha recibido el trofeo de manos del delegado de la Federación Andaluza de Golf en Almería, Francisco Venegas, y la embajadora de la competición Ana Moreno. La regidora ha querido poner en valor el torneo la nueva competición que albergará este domingo el campo municipal "así como la oportunidad que supone a los amantes de este deporte de poder contemplar la codiciada copa en primera persona". Asimismo, ha ensalzado las instalaciones de Alborán Golf, "un campo extraordinario, atractivo y con capacidad para acoger competiciones al máximo nivel, lo que me enorgullece como almeriense". Este torneo amateur femenino promocionará la Copa Solheim, la competición bienal que reunirá a las mejores golfistas de Europa y Estados Unidos del 22 al 25 de septiembre en la capital malacitana. Será la primera vez que España acoge este reconocido evento que se desarrolla en campos norteamericanos y europeos con alternancia. La cita es similar a la Ryder en categoría masculina y el próximo año organizará su decimoctava edición. Todos los clubs que organicen eventos promocionales de esta copa, como es el caso de Alborán Golf, recibirán el trofeo que reconoce a los mejores golfistas de los continentes europeos y americano. Apoyo del Ayuntamiento El Ayuntamiento de Almería quiere mostrar, con este torneo, el apoyo que anualmente le brinda al golf, un deporte en alza. El campo Alborán Golf está ubicado en una de las zonas que más ha crecido en los últimos años, a medio camino entre la capital y el Parque Natural Cabo de Gata. Un espacio de servicios hoteleros y hosteleros para que los visitantes disfruten de uno de los deportes que más pasiones levanta en los últimos años y visiten los atractivos de esta zona residencial. Hace pocos días se celebró en estas instalaciones el XVI Torneo de Golf de la Feria de Almería, el cual reunió a más de 110 participantes. El trofeo contó con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Patronato Municipal de Deportes (PMD). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.