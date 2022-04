Capital Almería acoge las XIII Jornadas Nacionales Cardiovasculares SEMERGEN martes 19 de abril de 2022 , 20:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los próximos 21, 22 y 23 de abril regresa al Palacio de Congresos Cabo de Gata de El Toyo, la presencialidad de un congreso que contará con más de 300 profesionales del sector de la medicina Almería será el epicentro nacional de la medicina gracias a la celebración de las decimoterceras Jornadas Nacionales Cardiovasculares SEMERGEN que se celebrarán entre los días 21 y 23 de abril en el Palacio de Congresos de El Toyo. Esta mañana, ha tenido lugar la presentación de este congreso que contará con más de 300 asistentes venidos de todos los puntos de España y que supondrá una nueva oportunidad para mostrar al mundo las excelencias del destino turístico ‘Costa de Almería’. En el acto, ha participado la vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz y el presidente del Comité Organizador, Lisardo García, en el que se ha puesto de relieve el trabajo conjunto con las instituciones para regresar a la presencialidad de unas jornadas que contarán con todas las medidas de seguridad. El concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha subrayado que “Almería es un gran exponente de la salud, una tierra que exporta salud a través de camiones llenos de la mejor verdura de Europa y tiene un magnífico clima”. Asimismo, ha asegurado que el Consistorio seguirá facilitando la organización de este tipo de eventos y ha invitado a los participantes a conocer el patrimonio histórico-cultural, los museos “y nuestra magnífica gastronomía”. Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Almería, Ángeles Martínez, ha destacado la gran acogida que están teniendo las jornadas en materia de inscripciones: “ya tenemos más de 200 profesionales confirmados que vendrán a nuestra provincia a conocer los grandes avances que se han llevado a cabo en este ámbito de la medicina. Almería es una provincia clave en el tratamiento de la salud de nuestro corazón porque tenemos grandes escenarios para la práctica del deporte y una gastronomía que es cuna de la dieta mediterránea.” El delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz, ha considerado "esenciales" y "ejemplares" estas jornadas "que vienen a aportarnos nuevos conocimientos a todos, y sobre todo a concienciar a la población sobre el riesgo cardiovascular y su prevención". Belmonte ha mostrado su agradecimiento a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria "por situar a nuestra provincia en el epicentro de la investigación nacional a través de estas Jornadas Cardiovasculares". Por último, Lisandro García, el presidente del Comité Organizador y médico de medicina familiar en Aguadulce, ha agradecido a las instituciones la predisposición e implicación para la realización de estas jornadas, así como a la empresa Única y al colegio de Farmacéuticos por su apoyo directo. “Una de las cuestiones que se van a mostrar es el trabajo realizado por 5 grupos de SEMERGEN sobre la prevención de riesgos de enfermedades cardiovasculares. Son unas jornadas importantes que responden a problemas actuales ligados al estilo de vida”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

