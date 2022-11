Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Almería acogerá el II Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia miércoles 16 de noviembre de 2022 , 14:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento se han unido para la organización de un evento que reunirá a la juventud e infancia de estos municipios Almería capital será sede este sábado del II Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Almería, encuentro impulsado y organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial y que hoy se ha presentado en el Salón de Plenos del consistorio almeriense previamente a la celebración del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia. Acompañada del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido y del vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial, Angel Escobar, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado su “satisfacción” por ser Almería “anfitrión” de este segundo Encuentro, celebrado en torno al Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el próximo día 20 de noviembre, y que va a reunir el sábado, en el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, en El Toyo-Retamar, a representantes de las administraciones organizadoras y los Ayuntamientos de Alhama, Vica, Huercal Overa, Roquetas de Mar, Adra, Vera, Huércal de Almería y Cuevas de Almanzora, junto a los miembros de los Consejos Locales de estos Ayuntamientos, compuestos por menores y jóvenes de estos municipios. Para Laynez la celebración de este foro supone una oportunidad de poner en valor el trabajo que, a nivel municipal, se desarrolla junto a quienes están llamados a ser artífices y protagonistas del futuro de nuestras ciudades”, subrayando la importancia que la participación de niños y adolescentes, a través de sus aportaciones en los consejos locales, “tienen también en la gestión municipal. Nuestro compromiso es asegurar y mejorar las condiciones de vida de los menores y jóvenes almerienses, respetando y haciendo valer sus derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de niños y niñas de Naciones Unidas”, ha explicado. Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco Bellido, ha expresado que “será una jornada formativa y lúdica en la que se pretende generar un espacio que dé impulso y permita compartir experiencias de participación entre niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años de edad”. Además, ha explicado en qué consistirán las actividades que conforman las jornadas y que "contará con diferentes temáticas enfocadas a impulsar el derecho a la participación de los menores y poner en valor el trabajo que vienen realizando en los consejos de participación en sus localidades para lograr que los derechos de la infancia, así como sus propuestas tenga cabida en las agendas políticas local, regional y nacional”. Para Bellido, las actividades que se desarrollarán se encaminarán a “nuestro compromiso principal, que no es otro que acercar a nuestros menores a la participación real en los asuntos públicos que les interesan. En esta edición se dará especial visión a la necesidad real de conocer los Derechos y Deberes de todos los niños, niñas y adolescentes que repercuten en su día a día”. Desde la Diputación Provincial su vicepresidente, Ángel Escobar, ha subrayado la importancia que este tipo de encuentros tienen “para la puesta en común de iniciativas que se desarrollan en estos órganos de participación, de debate protagonizados por quienes serán el futuro de nuestra provincia. Nos parece relevante dar voz a la inquietud, a las demandas que tienen los más jóvenes y enmarcar esa participación como parte del trabajo que las administraciones y sus técnicos realizan en este ámbito. Del mismo modo, ha resaltado la importancia de la unión institucional para que todos los aspectos de la educación puedan seguir mejorando: "Diputación siempre estará en la vía del diálogo, la colaboración y el trabajo para impulsar la educación con el objetivo de igualar oportunidades en todos los municipios. El II Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, que tendrá como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, se inaugurará el sábado a las 9,30 horas. En el marco de su celebración se desarrollarán talleres lúdicos, creativos y formativos con el fin de propiciar la participación, la reflexión y el conocimiento de los derechos, también los deberes, que fundamentan la convivencia de niños y adolescentes en la sociedad. El programa de este encuentro se completa con el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas (multiaventura, reciclaje, robótica, scape room, creaciones en 3D...)

