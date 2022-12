Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería acogerá una Jura de Bandera para personal civil viernes 02 de diciembre de 2022 , 16:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez, acompañada del jefe del Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, Enrique Gomáriz, presenta la celebración del acto en el centenario del reconocimiento del Rey Alfonso XIII al Regimiento de La Corona La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha animado hoy a los almerienses a participar del “histórico” acto de Jura de Bandera para personal civil que se celebrará el próximo día 18 de diciembre en el Parque de Las Almadrabillas, organizado por la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’ y el Ayuntamiento de Almería, y que hoy ha presentado en el Salón de Plenos acompañada del coronel Enrique Gomáriz, jefe del Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión. Jura de Bandera, abierta a la ciudadanía y enmarcada dentro de los actos organizados con motivo del centenario de la imposición de la Corbata correspondiente a la Medalla Militar Colectiva por parte de Su Majestad El Rey Alfonso XIII al Regimiento de Infantería de la Corona n.º 71 y la individual al soldado José Ríos Morillo, de este mismo Regimiento, concedidas después de que un batallón de este Regimiento netamente almeriense, con sede en el Cuartel de la Misericordia, fuera la primera unidad militar que llegó a Melilla en su socorro con motivo de los acontecimientos durante el denominado ‘Desastre de Annual’ de 1921, en la guerra del Rif, en Marruecos. Para conmemorar “su gran heroicidad y en homenaje a quienes la protagonizaron”, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación y la Brigada de la Legión han programado una serie de actos iniciados hace unos días “con una exposición en el Patio de Luces de la institución provincial gracias a la colaboración del Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla y una excelente conferencia de Ginés Valera sobre los aconteceres del Regimiento de la Corona n.º 71 en tierras norteafricanas durante 1921-22, la bendición de la bandera y los actos por la imposición”, ha recordado Vázquez, agradeciendo a éste y a los coroneles, Javier Soriano Trujillo y Joaquín María Varela, su presencia en la presentación de hoy y en la organización de los actos conmemorativos. Sobre el acto de Jura de Bandera, el coronel Gomáriz ha querido destacado su “solemnidad y significancia”, de forma particular en este caso para la Brigada de La Legión, “por celebrarse en Almería, la que consideramos como nuestra ciudad y coincidiendo justamente con el centenario en el que el Rey Alfonso XIII impuso la condecoración de la medalla militar colectiva al Regimiento de La Corona, regimiento de jóvenes almerienses que, como estoy seguro volverán muchas personas el día 18, dieron un paso adelante cuando se lo pidió España, y lo hicieron de una forma heroica entonces, apoyando a sus compatriotas en Melilla”. Lealtad a la bandera “Quienes participemos de este acto mostraremos nuestra fidelidad y lealtad a la bandera nacional, el mayor símbolo de España, así como nuestra identificación con las Fuerzas Armadas”, ha animado Vázquez, destacando una vez más el “estrecho vínculo que existe entre Almería y La Legión, vínculo que queremos seguir potenciando y ahora ponemos en valor con esta Jura de Bandera”. “Somos conscientes de su labor imprescindible para protegernos y ayudarnos cuando se les requiere. La Jura era una petición e los almerienses que en unas semanas será realidad y por ello quiero agradecer sinceramente la implicación de La Legión tanto en esta como en el resto de iniciativas que frecuentemente llevamos a cabo”, ha resaltado la alcaldesa. La inscripción para la Jura está abierta hasta el próximo día 9, con un máximo de 600 participantes y se puede hacer mediante firma digital a través de la web del Ministerio de Defensa; presencialmente en la Subdelegación de Defensa (C/ General Luque, 9) o descargando el formulario y entregándolo en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Junta de Andalucía. María del Mar Vázquez ha animado también a acompañar a la Legión en el resto de actividades que se desarrollarán en la ciudad con ocasión de esta celebración, como la del sábado 17 de diciembre, con una exhibición de la Escuadra de Gastadores y el concierto de la Unidad de Música de La Legión, en la Plaza de las Velas, a partir de las 18.00 horas, o a visitar la exposición de medios tácticos, la exhibición de la Escuadra de Gastadores y el desfile de la fuerza con unos 250 legionarios que tendrá lugar el mismo día de la Jura de personal civil en las Almadrabillas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

