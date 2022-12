Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Abierta la inscripción para una nueva Lanzadera Conecta Empleo en Almería sábado 03 de diciembre de 2022 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería contará en 2023 con una nueva edición de la “Lanzadera Conecta Empleo” para ayudar a personas en desempleo a impulsar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales La lanzadera comenzará en febrero. Pueden participar hombres y mujeres en desempleo, de entre 18 y 60 años; con cualquier nivel de estudios y procedentes de cualquier sector laboral, con o sin experiencia previa Sus participantes contarán con el apoyo de especialistas para aprender a realizar un plan integral de búsqueda de empleo, actualización de currículum, simulación de entrevistas de trabajo y contacto con empresas Las personas interesadas disponen hasta el 23 de enero para realizar su inscripción en www.lanzaderasconectaempleo.es o de forma presencial en el Servicio de Empleo La iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería Almería contará en 2023 con una nueva Lanzadera Conecta Empleo, un programa de orientación laboral para ayudar a personas en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo en equipo, con nuevas técnicas de orientación y herramientas digitales, adaptadas al nuevo mercado laboral. La iniciativa es totalmente gratuita. Está impulsada por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (a través del programa operativo POISES) y la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería. ¿Quién puede participar? La Lanzadera Conecta Empleo estará operativa entre febrero y julio de 2023 para ofrecer orientación laboral hasta un máximo de 30 personas. Pueden participar hombres y mujeres en paro o desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años. Pueden tener cualquier nivel de estudios (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, Universidad, Master, etc.) y proceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. Formato mixto: online + presencial Las personas que resulten seleccionadas tendrán varias reuniones a la semana, tanto en formato virtual, como presencial en instalaciones cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento. Contarán con el asesoramiento de especialistas en orientación laboral, herramientas digitales y contactos con empresas, que les guiarán para mejorar su empleabilidad y perseguir su inserción. ¿Qué actividades harán? Realizarán dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan integral de prospección laboral y focalizar su objetivo profesional; actualización de currículos y simulaciones de entrevistas de trabajo; mapas de empleabilidad y contactos con empresas. También aprenderán a usar nuevas herramientas digitales, aplicaciones y redes sociales para impulsar su búsqueda de empleo en el entorno online. Inscripción Las personas interesadas en participar en este programa, totalmente gratuito y con una media de inserción laboral del 60%, disponen hasta el 23 de enero para realizar su inscripción en la web www.lanzaderasconectaempleo.es . También pueden hacerlo de forma presencial en el Servicio de Empleo, solicitando cita previa en el teléfono 950 21 00 00. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

