Capital Almería activa socorrismo en sus playas por Semana Santa domingo 28 de marzo de 2021 , 09:59h





La ciudad de Almería recibe la Semana Santa con clima soleado, y por ello, los almerienses han aprovechado la mañana del sábado para acercarse a la playa y disfrutar del entorno. Por este motivo, se activa desde hoy, el servicio de socorrismo en las playas de la ciudad, que se extenderá hasta el 4 de abril, coincidiendo con el fin de las jornadas festivas.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el puesto de socorrismo en El Palmeral junto al concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez, el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca y el coordinador del dispositivo, Óscar Paris, de Cooperación 2005. El operativo está compuesto por 18 personas, que se reparten entre el coordinador, patrón de embarcación, 15 socorristas y un diplomado en Enfermería, que serán los encargados de salvaguardar el litoral, en horario de 12.00 a 19.00 horas, para lo que contarán con una embarcación y dos vehículos todoterreno, además del material necesario para las labores de primeros auxilios.



Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que “hemos visitado a parte del dispositivo de profesionales del servicio de socorrismo que el Ayuntamiento pone en marcha de manera excepcional para cubrir esta Semana Santa. Es una época donde hay personas de vacaciones, hace buen tiempo y teniendo en cuenta que no se puede salir de nuestra provincia queremos que los almerienses encuentren en este espacio privilegiado, un lugar seguro y de esparcimiento”. Dieciocho profesionales prestarán “este servicio garantizando que se puede venir a cualquier playa de la ciudad y disfrutar de una manera segura”, ha señalado.



Además, el primer edil ha adelantado también que “se reforzará la limpieza y la seguridad” de playas y paseos marítimos para que se respete la normativa COVID, especialmente la distancia se seguridad y se eviten las aglomeraciones.



El servicio de socorristas de Semana Santa se enmarca en el Plan de Playas 2021 que, como el año pasado, se amoldará a la exigencias necesarias para luchar contra la pandemia y cuya batería de acciones se desarrollan durante el verano. En esta línea, las playas de la capital tendrán un límite de ocupación y una separación obligatoria, como en 2020.

