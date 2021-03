Capital El alcalde visita las hermandades que hubieran salido el Sábado de Pasión domingo 28 de marzo de 2021 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha colocado a los pies de las imágenes sendos ramos de flores en nombre de la ciudad de Almería y como apoyo a una Semana Santa que se va a vivir de forma “más íntima y recogida”





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las hermandades de Unidad, en el barrio de Piedras Redondas, y de Camino, en Araceli, y ha colocado flores en nombre de la ciudad de Almería, a los pies de las imágenes que hoy Sábado de Pasión hubieran salido en procesión por las calles de la ciudad, de no haberse suspendido las salidas por el COVID.



Acompañado por el concejal delegado de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha compartido un rato con Paula Morales, hermana mayor de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su flagelación y María Santísima de la Unidad en la parroquia de San Ignacio de Loyola, donde ha contemplado el altar que con las dos imágenes titulares estará en exposición hasta el miércoles.



Fernández-Pacheco ha admirado el óleo que, obra de Joaquín Martínez Berenguel, ha servido de cartel para la hermandad esta Semana Santa 2021 que Almería vive ya de forma “más íntima y recogida”, ha dicho. El regidor ha visitado también la sede de la Hermandad del Santísimo Cristo del Camino y Nuestra Señora de la Salud, donde ha sido recibido por el hermano mayor, Ernesto Fajardo García, que le ha regalado un cuadro con el cartel de Camino 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.