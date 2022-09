Almería Almería agradece a los farmacéuticos su labor en su Día Mundial viernes 23 de septiembre de 2022 , 16:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Colegio de Farmacéuticos ha conmemorado hoy su efeméride arropado por Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía en un stand donde ha informado y atendido a los almerienses El próximo 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico y, por ello, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería ha salido hoy al encuentro de los almerienses con un stand situado en la Puerta de Purchena de la capital, donde ha informado de su labor social y sanitaria, ha realizado encuestas para un estudio sobre la mejora de la relación paciente-farmacéutico, con una saludable manzana verde como símbolo de buena salud, y la directiva, encabezada por su presidenta, Gema Martínez Soler, ha recibido también la visita institucional de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, y del delegado provincial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte. Almería cuenta actualmente con más de mil profesionales farmacéuticos colegiados, que trabajan la gran mayoría en las 330 farmacias almerienses, pero sin olvidar que hay otros muchos en otras áreas como la investigación, la industria y distribución farmacéutica, la farmacia hospitalaria, la salud pública, la docencia, la alimentación, los análisis clínicos, la dermofarmacia o la ortopedia, entre otros. El lema elegido por la Federación Internacional de la edición de este año es “La Farmacia, unida por un mundo más saludable”, con lo que se ha querido destacar cómo los farmacéuticos, desde todos sus ámbitos de actuación, trabajan y colaboran para alcanzar un mundo más saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad. Un mensaje que en España se ha reforzado con la leyenda “Todos para uno”, “con la que queremos destacar la idea de que los farmacéuticos trabajamos todos para el paciente”, ha apuntado la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, Gema Martínez Soler, que ha agradecido a los almerienses y a las autoridades el cariño mostrado hoy. Apoyo institucional “Desde los distintos ámbitos en los que ejercemos nuestra profesión, todos los farmacéuticos tenemos un único objetivo, que es la salud y el bienestar de los pacientes. Hemos demostrado estos últimos años que estamos para sumar en el sistema público sanitario, para sumar con los pacientes en el bienestar social. Esta efeméride ha coincidido con el octogésimo congreso internacional que se ha celebrado en Sevilla y ahí aun más hemos evaluado el trabajo realizado estos años de pandemia y sobre todo lo que nos queda por hacer. Por ello, venimos realizando una encuesta que nos permita valorar la relación de los almerienses con su farmacéutico, con lo relacionado a su medicación y otros aspectos, y saber en qué podemos mejorar en la relación farmacéutico y paciente. Se ha repartido también por las 330 oficinas de farmacia que tenemos en la provincia y esperamos poder difundir pronto esas conclusiones de esta evaluación”. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha apuntado que “el Ayuntamiento de Almería está aquí presente para apoyar la labor de los Colegios Profesionales, en este caso el de Farmacéuticos, a quien agradecemos tanto su labor como por haber elegido la Puerta de Purchena para visibilizar su labor. Haciendo lo que hacen siempre, poner al ciudadano en primer lugar, contar toda la labor que realiza por ellos que en muchos casos, como pasa en la Administración Local, somos los primeros receptores de cualquier consulta, de los pacientes y los usuarios. Por eso, estaremos siempre a disposición del Colegio para todo lo que ayude a mejorar el servicio a los almerienses”. Por su parte, Ángel Escobar, ha puesto en valor la labor social de los farmacéuticos en los 103 municipios: “Desde Diputación les felicitamos porque creemos en su importante papel social en los pueblos, que trasciende de la mera atención al ciudadano. Tenemos una línea continua de colaboración con ellos y vamos a seguir estando junto a ellos porque son un elemento clave en uno de los objetivos claros de la Diputación: la lucha contra la despoblación”. En este sentido, la Diputación entregó en Purchena la Medalla Social de la Provincial al Colegio de Farmacéuticos por su entrega y trabajo, especialmente, en el periodo de la pandemia. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha valorado la atención personalizada de los profesionales y destacado que desde la Consejería “vamos a afrontar en esta legislatura la imprescindible modificación de la actual Ley de Farmacia de Andalucía, que data de 2007. Tenemos el compromiso de fortalecer la atención farmacéutica en toda la comunidad, en especial en las poblaciones más pequeñas, y queremos hacerlo de vuestra mano”. Belmonte ha añadido que “en los próximos cuatro años Salud va a abordar la firma de un acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para actuaciones de Salud Pública que se desarrollan en las oficinas de farmacia. Se trata de formalizar lo que ya hacemos, dotar de contenido y fijar un protocolo que acredite a las farmacias y forme a los profesionales en el ámbito de la promoción y protección de la salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria, aprovechando la capacidad de la farmacia de llegar directamente al ciudadano, y colaborar en acciones preventivas y asistenciales”. Además de esta actividad en las calles, el Colegio de Farmacéuticos ha elaborado un vídeo conmemorativo donde los almerienses opinan sobre la labor de los farmacéuticos de Almería y que se compartirá en su perfil social en Facebook, Twitter e Instagram (COFAlmeria) el próximo domingo, 25 de septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.