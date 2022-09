Capital Vázquez: “La conexión La Pipa-San Cristóbal supondrá un antes y un después” viernes 23 de septiembre de 2022 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería visita, junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Local, Carmen Crespo, el desarrollo de estas obras en un compromiso más cumplido por parte de la Junta con la ciudad La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Local, Carmen Crespo, las obras de conexión entre La Pipa y los Depósitos de agua de San Cristóbal, “que van a suponer un antes y un después en la historia de las infraestructuras urbanas de nuestra capital”. Acompañadas por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz municipal, Ana Martínez Labella, senadores y parlamentarios andaluces, la alcaldesa ha vuelto a agradecer “el compromiso adquirido por la Junta de Andalucía con los almerienses en un asunto tan sensible como es el agua de calidad para todos”. Una actuación ésta que va a permitir, en el marco de la colaboración entre Ayuntamiento y Junta, “que toda Almería capital tenga acceso al agua desalada a través de una tubería que unirá La Pipa con San Cristóbal”, a la que ha sumado los planes regionales para toda la zona de Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla, principal enclave medioambiental de Almería, “para la mejora de su ciclo integral del agua, mejorando la depuración” La alcaldesa ha querido agradecer la “paciencia” de todos los vecinos afectados por estas obras. “Sabemos que los trabajos están causando molestias y, como todas las obras, están alterando la rutina de muchos conductores y vecinos. Estamos ante unos trabajos de una envergadura nunca vistos hasta ahora en Almería y que se están haciendo con minuciosidad y garantía para que duren muchos años, llevando agua a miles de familias. Ya queda menos y estoy segura de que el resultado final merecerá la pena”, concluía. Grado de ejecución Catorce meses transcurridos de obra – con un plazo de ejecución de veinticuatro meses – en los que “se han excavado, colocado y rellenado un 86% del total de las tuberías y ejecutado un 69% de las arquetas del proyecto, lo que supone un 61% del importe total de adjudicación de la obra”, como ha explicado la consejera, Carmen Crespo, defendiendo una actuación “fundamental para el devenir de la capital, siendo además una obra declarada de interés por la Junta de Andalucía que, a pesar de su complejidad se viene ejecutando con diligencia”. En este sentido ha emplazado a que “las obras estén concluidas en su totalidad antes del verano”. Crespo ha insistido en la importancia de este tipo de actuaciones por parte de su Consejería, más aún en una provincia en la que “sabemos de la importancia del agua y de la necesidad de infraestructuras que lleven el agua allí donde se necesita. En este caso, la obra que hoy visitamos responde a la necesidad de llevar el agua desalada a la zona del poniente de la capital, realizando las conducciones necesarias”, ha explicado. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destacado además el carácter “solidario” de la ciudad de Almería respecto al agua, un bien “que no es de nadie y es de todos”. Al respecto, ha añadido que “esta obra, impulsada desde la Junta de Andalucía, contribuirá a que los Pozos de Bernal sean menos esquilmados”. Criterio de solidaridad que ha trasladado también a la desaladora, incluida en el decreto de sequía, cuya ampliación permitirá no solo dar agua a la capital sino también a la zona del Andarax”. Finalmente ha lamentado que ante una situación de sequía como la que hoy se padece, ya no coyuntural y sí estructural, el Gobierno no haya sido previsor, contraponiendo la gestión más ágil que viene haciendo en este ámbito por parte de la Junta y reivindicado al Gobierno de España “que las obras comprometidas se hagan”. Por su parte el secretario general de Agua, Ramiro Angulo, ha explicado la evolución y desarrollo de unas obras que van a “garantizar a la ciudad de Almería, en su totalidad, agua de calidad y en cantidad suficiente sin que tenga que depender de las aguas subterráneas de los pozos de Bernal”. Obras que se siguen desarrollando en diferentes puntos, como el hoy visitado por Ayuntameinto y Junta en el barrio de Villablanca, con el objetivo de finalizar totalmente la conexión para verano de 2023. Ha recordado que “la fuente tradicional de suministro en Almería han sido los Pozos de Bernal, que llegaban al depósito de San Cristóbal. Lo que ahora se incorpora es el agua desalada para que llegue a toda la ciudad. Para ello se precisa la inversión acometida, 11,6 millones de euros”, ha explicado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.