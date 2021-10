Capital Almería celebra el 81 cumpleaños de John Lennon jueves 07 de octubre de 2021 , 16:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una visita guiada, una charla y una demo acústica para homenajear a la leyenda de ‘The Beatles’







La vinculación de Almería y el fundador de ‘The Beatles’, John Lennon, se ha consolidado a lo largo de los últimos años. La llegada del que sería su 81 cumpleaños ha servido para reforzar ese lazo que la historia mantiene entre la ciudad y el mítico artista. El Ayuntamiento de Almería ha organizado, a través del Área de Promoción y junto a la Diputación Provincial, ha organizado una serie de actividades para conmemorar la efeméride.



Una visita guiada, una charla y una actuación servirá para homenajear a Lennon con la Casa del Cine como sede de los actos. Precisamente, fue en esta mansión, anteriormente llamada finca de Santa Isabel, donde el músico se instaló durante seis semanas para componer la canción ‘Strawberry Fields Forever’. Los huertos sirvieron de inspiración para transportarse hacia su infancia en Liverpool.



Ese inseparable nexo entre la ciudad y la leyenda de la música se recordará desde este viernes en la capital, dentro del ‘Almería Beatles Weekend’. Las actividades arrancarán este viernes con la visita a la estatua de Lennnon en el centro histórico de la ciudad. Para el sábado, 9 de octubre, está prevista la jornada más intensa desde las 11 horas con una charla y una visita guida por la Casa del Cine de Javier Adolfo Iglesias, uno de los descubridores de la intrahistoria de esta vivienda.



Tanto la visita como la conferencia servirán para recordar los momentos más importantes de la trayectoria del cantante inglés, entre los que se encuentra la grabación de ‘Strawberry Fields Forever’ en la ciudad. Un hecho que se rescató de la mano de ‘LennonAlmeríaForever’, el grupo de aficionados que se unió en 1999 para difundir y conservar el legado de Lennon.



Para redondear la jornada del sábado, la Casa del Cine acogerá una demo acústica con ”Acoustic Beatles”, el dúo formado por José Manuel Peña y Fran Pena que repasará algunos de los ‘himnos’ que el grupo de Liverpool ha dejado para el recuerdo.



La participación en las actividades del sábado requiere inscripción previa que ya puede realizarse desde la web linktr.ee/laoficinacultural. Las invitaciones son limitadas y deberán adquirirse de forma online hasta completar el aforo previsto por la organización. Por último, la celebración concluirá con un concierto a tres bandas en el Teatro Cervantes en el que actuarán 'The Beatles Connection' y 'The Liverpool Band'.

