Capital Almería celebra el Día Mundial del Turismo con tres jornadas de entradas gratuitas a los museos martes 21 de septiembre de 2021 , 15:49h

Los espacios estarán abiertos el lunes 27 de septiembre de forma excepcional



Almería celebrará el Día Mundial del Turismo con tres extraordinarias jornadas de entradas gratuitas a los espacios museísticos de la ciudad. Desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de septiembre, almerienses y visitantes podrán disfrutar de ocho museos que se suman a los grandes atractivos turísticos que ofrece la capital durante todo el año.



El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha dado a conocer la programación para conmemorar la fecha. De forma excepcional y con el objetivo de estimular las visitas culturales, el Ayuntamiento también mantendrá abiertos todos los espacios museísticos el lunes 27, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Turismo.



Carlos Sánchez ha explicado que “es una oportunidad magnífica para conocer el enorme patrimonio cultural e histórico que atesora Almería y disfrutar de las numerosas posibilidades que ofrece la ciudad de forma gratuita”. En este sentido, ha señalado que “hemos hecho un esfuerzo para ampliar los días y horarios de apertura para facilitar que almerienses y turistas puedan conocer nuestra amplia oferta”.



Aunque las entradas no tendrán coste alguno para los visitantes, será necesario realizar una inscripción previa en aquellos museos que habitualmente tienen coste. Concretamente, se trata de los Refugios de la Guerra Civil, la Casa del Cine y el Museo de la Guitarra. En los tres casos habrá que acudir a las propias instalaciones a retirar las entradas gratuitas.





Horarios

Todos los espacios de la red municipal de museos tendrán entrada libre durante las tres jornadas. El Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), el Museo de Arte Espacio 2, los Refugios de la Guerra Civil, el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ y el Museo de la Guitarra tendrán los siguientes horarios: sábado 25, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas; domingo 26, de 10.30 a 13.30 horas; y lunes 27, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas.



Por otra parte, la Casa del Poeta, la Casa del Cine y los Aljibes Árabes podrán visitarse en su horario habitual: sábado 25, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas; domingo 26, de 10.30 a 13.30 horas; y lunes 27, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas.

