Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería celebrará el VII Trail Solidario contra Duchenne y Becker jueves 10 de noviembre de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado esta mañana la cita de carácter solidario que recaudará fondos para la investigación Almería es una ciudad de deporte y, esta vez, la práctica deportiva ha agregado un componente solidario con la celebración de la séptima edición del Trail Solidario contra la distrofia muscular de Duchenne y Becker en la que colabora el Patronato Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado esta mañana el evento deportivo junto a Francisco Manrique, organizador de la prueba y perteneciente a la Asociación Duchenne. Durante la presentación, Segura ha manifestado que “es una prueba muy esperada que está asentada en nuestro calendario deportivo”. Será el domingo, 20 de noviembre, cuando se realice la prueba que tendrá salida desde la calle Olula de Castro, en la parte trasera del parking del Pabellón Municipal Jairo Ruiz. En esta línea, Juanjo Segura ha desarrollado que, desde el Patronato Municipal de Deportes, “colaboramos en esta prueba cuya recaudación irá destinada a financiar las líneas de investigación para acabar con esta enfermedad que está catalogada como minoritaria y que, sin embargo, afecta a 1 de cada 3.500 niños”. Para esta cita hay dos modalidades previstas, para corredores y senderistas, y se estima una participación de “alrededor de 400 o 500 participantes”, ha declarado Segura quien ha animado “a toda la ciudad a participar”. Por su parte, Francisco Manrique, organizador de la prueba solidaria, ha manifestado que “la idea de este Trail nació para dar a conocer la enfermedad de Duchenne mientras que se obtenían fondos para poder becar estudios de investigación contra esta enfermedad, que afecta sobre todo a varones, somos muchas familias afectadas y, la cantidad de padres y madres nos organizamos con esta organización a nivel familiar con el objetivo de que se investigue”. Las inscripciones están abiertas a través de www.todofondo.net para todo el que desee participar en la séptima edición del Trail Solidario contra Duchenne y Becker. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

