Almería Centro pide a la Junta de Andalucía prolongar el horario comercial hasta las 20:00 horas miércoles 17 de marzo de 2021 , 12:07h Representantes de la asociación se reúnen con la delegada del Gobierno, Maribel Sánchez





Almería Centro – Centro Comercial Abierto, representada por su presidenta, Mari Trini Villegas, y su tesorero, José Luis Guillén, ha mantenido esta mañana una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, con el fin de trasladar la necesidad para el pequeño comercio de ampliar el horario comercial hasta, al menos, las 20:00 horas.



Ayer se cumplía un mes desde que que esta asociación, junto a otras de la capital, se concentrara para mostrar su situación al límite a causa de las restricciones con motivo de la crisis sanitaria. Desde entonces, nada ha cambiado en cuanto a la comprensión, reflexión y flexibilización de las limitaciones al pequeño comercio por parte de la Administración. Mientras, el tiempo corre en contra de los negocios tradicionales. El cierre obligado a las 18:00 horas hace inviable la mayor parte de las ventas, lo que repercute en el endeudamiento empresarial, pues pone en riesgo el pago a proveedores y salarios.



Partiendo de que la salud es prioritaria, desde Almería Centro se insiste en que no hay relación causa-efecto entre la incidencia del virus y algunas de las medidas, como la hora de cierre, interpuestas por la Junta de Andalucía al comercio tradicional, que después de un año luchando por mantenerse vivo, en unos días afrontará un cambio horario que le será más perjudicial si cabe, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de Almería. Los días serán más largos y las horas centrales más calurosas, por lo que las mínimas ventas, si es que en casos las hubiera en la franja horaria de 14:00 a 18:00 horas, se verán reducidas a cero.



Por otro lado, de cara a las medidas concretas para el periodo de Semana Santa, para Almería Centro, Almería está en una situación de agravio comparativo con otras capitales de provincia, ya que, al tener estas una tasa de incidencia del virus menor, los almerienses, con la apertura de los cierres perimetrales provinciales, pueden desplazarse a ellas para realizar sus compras durante una prolongada jornada, pudiendo perder así los únicos clientes que puede tener el comercio local ante la ausencia de turistas y la prontitud en la hora de cierre.



Desde Almería Centro se ha vuelto a insistir a la representante de la Junta en Almería en que se haga una distinción, al igual que se hace en otras comunidades autónomas, entre los pequeños comercios y grandes comercios, distinción que ya existe en la normativa andaluza para la aplicación de determinadas medidas, situándola en una superficie de local de 300 metros cuadrados abiertos al público, ya que no es comparable la situación entre ambos tipos de negocios.



Las grandes cadenas se están yendo de los centros de las ciudades y están basando sus ventas en el comercio online y los centros comerciales. Los únicos comercios que van a permanecer en los centros de las capitales son los pequeños con propietarios locales pero, lamentablemente, muchos no van a soportar estas restricciones y acabarán echando la persiana definitivamente.

