Opinión Almería, cine, FICAL Diego Cruz Por sábado 26 de noviembre de 2022 , 09:54h La Gala de Clausura del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) pone esta noche el broche de oro a una intensa semana en la que el celuloide ha sido absoluto protagonista y nuestra capital y provincia han vuelto a ser el 'Hollywood' nacional con una sucesión constante de proyecciones, visitas de actores, galas Y actividades con un denominador común: la magia del cine. FICAL ha ido creciendo poco a poco, con paso firme, convirtiéndose en uno de los mejores certámenes de cortometrajes. En esta edición se han inscrito más de 2.000 cortos de los cinco continentes. También ha dado un nuevo impulso con el certamen de largometrajes 'ópera prima', el salto natural del corto, con doce trabajos espectaculares. Y ha sumado el fenómeno de las series y las plataformas digitales. Un programa completo, con más de cien actividades, e inclusivo para que la luz del cine en Almería resplandezca con fuerza y todos los almerienses la podamos disfrutar. El Festival también nos ha ayudado a seguir creciendo con nuevos convecinos en nuestro Paseo de la Fama, que es el reconocimiento a los profesionales que han rodado en nuestra tierra. En esta edición, Aitana Sánchez-Gijón y Elena Anaya han recibido el cariño de los almerienses al descubrir sus estrellas, el mismo que recibirá hoy María de Medeiros. Porque FICAL se ha asentado como un certamen de referencia para la industria del cine, donde actores, directores y productores se sienten como en casa y el público disfruta de las proyecciones y con la cercanía de los protagonistas. Pero las luces no se apagan con la clausura de FICAL. Desde el Ayuntamiento, al igual que desde la Diputación, seguimos trabajando para facilitar la llegada de rodajes, en nuestro caso colaborando con las productoras en los permisos, y para hacer que esa maquinaria de sueños que es el cine siga teniendo a Almería como referente porque el cine no sólo aporta beneficios al sector audiovisual, sino que todos los equipos de producción se alojan en la ciudad, compran en nuestros comercios y comen en nuestros bares y restaurantes, generando también negocio, no lo olvidemos, para el comercio, la hostelería, y el turismo. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería