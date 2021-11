Capital Almeria Ciudad potencia el Big Data para ofrecer turismo a la carta martes 02 de noviembre de 2021 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital ultima un acuerdo con la empresa Amadeus para impulsar la digitalización del destino



El destino ‘Almería Ciudad’ ha completado una extensa agenda de reuniones con profesionales del sector turístico en la segunda jornada de la World Travel Market, que se celebra en Londres, con el objetivo de ofrecer al turista británico una experiencia ‘a la carta’ a través del big data aplicado a la oferta turística.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y responsables de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), han tenido una intensa agenda de reuniones. Si el lunes estuvo marcado por la promoción del turismo gastronómico, la tecnología ha sido clave en los encuentros de este martes. En este sentido, el Ayuntamiento ha ultimado la firma de un convenio con la empresa Amadeus para desarrollar un proyecto que impulse la digitalización del destino. Una iniciativa innovadora y transformadora para conocer el perfil del viajero y poder ofrecerle un producto personalizado.



El acuerdo contempla la utilización de una plataforma tecnológica de gestión de destinos turísticos que beneficiará a pymes y a la ciudad. De esta forma, ‘Almería Ciudad’ podrá proyectarse con una oferta segmentada y centrada en los intereses del visitante.



Carlos Sánchez ha destacado “el interés de la EMAT para que nuestra ciudad modernice una experiencia adaptada a las necesidades del visitante y lo haga de una forma sencilla”. Asimismo, ha subrayado “la importancia de la digitalización que va a ser nuestra gran aliada, junto a los innumerables atractivos turísticos de Almería, para convertirnos en una opción preferente en el mercado británico”.



Uno de los nombres propios que ha conocido la oferta de la capital ha sido Roberto Arana, jefe de operaciones de ForwardKeys, una empresa internacional que es referente mundial en inteligencia, seguimiento de análisis y aplicación de big data para conocer los intereses de los viajeros. Destinos, formas de desplazamiento, períodos con más demanda y, en suma, un detallado estudio de los perfiles personales, forman parte del trabajo de esta empresa.



Las conexiones también han estado muy presentes. De hecho, los representantes del destino almeriense han participado en un encuentro con Ricard Querol, manager general de la areolínea Jet2, con el fin de recuperar los vuelos al Reino Unido que fueron suspendidos con la llegada de la pandemia. Además, han podido conocer los objetivos y la planificación de la compañía de cara a los próximos meses. Un encuentro estratégico con el que Almería pretende aprovechar la disminución de las restricciones para atraer de nuevo al mercado británico, de modo que pueda obtener el mayor rendimiento con las conexiones del Mediterráneo.





Apuesta por el turismo cultural

Entre la extensa oferta del destino, la EMAT ha realizado una importante apuesta por el turismo cultural. Así, ha participado en otro encuentro profesional con Kirker Holidays, una empresa especializada en este segmento que gestiona paquetes de actividades culturales y actualmente es una de las plataformas líderes en Reino Unido.



Entra los servicios que ofrece la empresa, destaca la gestión de reservas para visitar museos, tours o la configuración de itinerarios de interés. Se trata de un segmento de interés porque la ciudad tiene en su patrimonio histórico cultural uno de los principales atractivos de su oferta.



Por otra parte, ‘Almería Ciudad’ se ha promocionado con importantes figuras como Ross Clarke, un relevante escritor especialista en viajes y gastronomía que ha trabajado para medios de comunicación como la BBC, National Geographic Traveler, The Sunday Times o The Independent, entre otros. Como especialista en marketing de contenidos, ha liderado equipos para marcas como British Airways.



En definitiva, Almería se ha exhibido con una oferta completa y diversa que, unida las herramientas tecnológicas más punteras y a los líderes de opinión británicos, representa la mejor baza para recuperar el liderazgo del turismo británico en la recepción de viajeros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

