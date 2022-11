Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería Ciudad promociona su potencial gastronómico en Córdoba para atraer turistas martes 15 de noviembre de 2022 , 12:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez, ensalza la cultura culinaria de la capital y elogia el trabajo de los hosteleros La capital ha mostrado sus excelencias culinarias a través de la iniciativa ‘Unión con Sabor. A cuatro manos’, que exhibe lo mejor de las cocinas almeriense y cordobesa de la mano de chefs de referencia de ambas ciudades. En esta ocasión, los chefs almerienses de La Jábega (Antonio Gabarrón), La Encina (Francisca Pérez), El Terrao (Ramón Rodríguez) y Espacio Gastronómico Tony García han encendido los fogones en cuatro establecimientos de la ciudad de los califas. En concreto, han exhibido los sabores almerienses en El Churrasco, Casa Pepe de la Judería, Asador Bucan, y La Casa de Manolete Bistró, donde junto a los restauradores locales han preparado un menú degustación con materias primas de ambas ciudades con ocho platos típicos y un toque innovador, cuatro de Almería y cuatro de Córdoba. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han mostrado su respaldo a la alianza entre la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) y la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor). Una ‘fusión de sabores’ que cuenta con el apoyo de ambos ayuntamientos y pone en valor las recetas que forman parte de sus respectivas señas de identidad. María del Mar Vázquez ha elogiado el trabajo de los hosteleros y restauradores como “el mejor ejemplo de calidad, sabor y cariño hacia la cocina”. Además, ha hecho hincapié en que “Almería es un destino que conquista por muchas razones y una de ellas es el paladar con sus productos del mar y la huerta”, por lo que “no hay mejor escenario que Córdoba, ciudad hermana, Patrimonio de la Humanidad, y que son expertos en gestión turística, cultura y hostelera, para proyectar lo mejor de nuestros bares y restaurantes”. En este sentido, Vázquez ha asegurado que “el turismo gastronómico se ha disparado un 18 por ciento en el último año y es uno de los segmentos con más posibilidades de desarrollo”. De hecho, ha señalado que la gastronomía influye en “8 de cada 10 visitantes a la hora de elegir destino” y ha destacado la dieta mediterránea como ejemplo de gastronomía saludable, reconocida por la UNESCO. Saborear las dos ciudades El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que con esta acción “estamos dando recorrido a algo que firmamos hace un año y sobre lo que empezamos a trabajar hace dos, que es la colaboración entre ambas ciudades en materia turística, cultural y específicamente gastronómica. Porque hay una relación histórica entre ambas y porque nos complementamos como unión de destino turístico. Hay una capital, como es Córdoba, eminentemente patrimonial, y un turismo más de esta época del año, y hay otra gran capital andaluza, como Almería, que tiene un turismo mucho más ligado a otros sectores y a otras épocas del año. Y lo que perseguimos con este tipo de actividades es intensificar la relación entre ambas y que el viajero, tanto lejano como cercano, pueda saborear las dos ciudades, al tiempo que abrimos ventanas de visibilidad para ambos destinos”. Por su parte, el presidente de Hostecor, que aglutina a los hosteleros cordobeses Francisco de la Torre, ha señalado que “hoy Almería ha sido la protagonista con su producto y su gastronomía y nosotros sus anfitriones. Y la semana que viene será al revés, nosotros estaremos en Almería, veremos todas sus bondades culturales y les mostraremos todos nuestros productos porque la gastronomía es uno de los potenciales más importantes que tenemos dentro del turismo”. Finalmente, el presidente de la Asociación de Hosteleros Almerienses Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha destacado el hermanamiento “de dos grandes ciudades, como Almería y Córdoba, a través de la gastronomía” y ha puesto en valor iniciativas como ésta “que nos permiten conocer y profundizar en los productos y en la cocina, en este caso de Córdoba, por lo que esperamos que tenga su continuidad en los próximos años con nuevas acciones”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

