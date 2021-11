Capital ‘Almería Ciudad’ se reivindica en la WTM como un destino seguro y de experiencias lunes 01 de noviembre de 2021 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco destaca “el empeño para posicionarse como una opción preferente” para crear empleo



‘Almería Ciudad’ se ha reivindicado como un destino seguro y de experiencias en la primera jornada de la World Travel Market (WTM), una de las tres ferias europeas más importantes, que se celebra del 1 al 3 de noviembre en Londres. La capital ha mostrado su enorme potencial con una amplia y variada oferta turística que engloba gastronomía, golf, naturaleza y espectaculares fondos marinos para practicar submarinismo, además de la exclusiva propuesta de sol y playa.



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha participado en la apertura de la feria turística con diversas reuniones de trabajo con profesionales de la industria. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y técnicos municipales, están manteniendo distintos encuentros con turoperadores, aerolíneas, influencers y medios de comunicación para promocionar los numerosos atractivos de la capital.



La feria se está celebrando en el pabellón Excel London, por donde se espera que pasen unas 10.000 personas que podrán conocer las bondades del variado producto turístico de Almería con sus enclaves, su extensa oferta de turismo activo, patrimonio histórico cultural, calidad gastronómica y su singular litoral.



Fernández-Pacheco ha destacado que “el turismo británico es fundamental y estratégico. Antes de la pandemia, Reino Unido era el país que más turistas enviaba a Almería y hoy nos encontramos ante el reto del Brexit y de recuperar la normalidad”. En este sentido, ha señalado que “tenemos una agenda de trabajo densa que nos lleva a tratar y negociar con medios especializados y plataformas” que abordan gastronomía, golf y destinos turísticos inteligentes.



Asimismo, ha explicado que “van a ser dos días de trabajo intenso y fructífero porque el empeño de nuestra ciudad y del Ayuntamiento es seguir posicionando Almería como un destino preferente para que muchos británicos y europeos vengan a conocernos”, lo que “redundará en puestos de trabajo, creación de riqueza y bienestar para todos los almerienses”.





Desestacionalizar las visitas

Uno de los principales objetivos que la EMAT se ha marcado en la WTM es conseguir la desestacionalización de las visitas a la ciudad. Para ello, está poniendo en valor y potenciando el destino en la temporada otoño-invierno. Cabe recordar que Almería dispone de una completa oferta en la que combina posibilidades para todos los segmentos.



Una propuesta que, aprovechando la vuelta a la presencialidad de la feria turística, se comparte con todos los agentes de interés, así como con las miles de personas que visitarán el pabellón de la capital británica. La WTM también representa un gran escaparate para que la ciudad recupere un mercado que, hasta la llegada de la pandemia, ha sido fundamental en la emisión de turistas extranjeros.



Antes del inicio de la crisis sanitaria, Reino Unido era el principal país que enviaba turistas a Almería, por delante de otras naciones como Francia y Alemania. Sin embargo, la pandemia ha provocado que una disminución del flujo en beneficio de otros países como Francia. No obstante, la capital ha recuperado la tendencia de crecimiento en la recepción de visitantes, que se vio interrumpida en marzo de 2020 tras un 2019 que batió todos los récords.



Almería aspira a que lograr que Reino Unido se convierta en un aliado estratégico para enviar turistas. Los distintos espacios naturales, los entornos únicos para disfrutar del submarinismo con un clima único, unas instalaciones punteras en el campo municipal Alborán Golf, una gastronomía singular en el mundo o las reconocidas playas ya acaparan la atención en Londres.

