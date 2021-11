Diputación ‘Costa de Almería’ conquista la WTM con su diversa oferta turística mediterránea lunes 01 de noviembre de 2021 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Diputación y el diputado de Turismo se reúnen con agencias de viaje, touroperadores y consultoras especializadas para estudiar acciones que devuelvan al destino almeriense las cifras de 2019







El destino ‘Costa de Almería’ ha ‘conquistado’ la Feria Internacional de Turismo de Londres (World Travel Market) con la mayor, y más diversa, oferta del Mediterráneo. El presidente de Diputación, Javier A. García, y el diputado de Turismo, Fernando Giménez, han viajado con una intensa agenda de reuniones profesionales que pretenden devolver el protagonismo a la provincia de Almería dentro del mercado británico. Ambos han estado acompañados por el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez.



Entre las principales reuniones, destacan los encuentros con touroperadores, agencias de viaje y consultoras con los que se han analizado posibles acciones que permitan al destino almeriense volver a las cifras de visitantes y pernoctaciones que se registraron en el año 2019. Además, medios de comunicación con presencia en más de 50 países se han interesado por la oferta almeriense vinculada al turismo deportivo.



Javier A. García ha destacado la importancia de esta feria: “Regresar a Londres es fundamental para volver tener contacto directo con uno de los principales mercados emisores de turistas de Almería. El contacto directo con profesionales nos permite retomar acciones e iniciar otras nuevas que nos ayuden a que Almería vuelva, como punto de partida, a los datos de 2019”.



Del mismo modo, ha resaltado que Almería cuenta con un espacio importante dentro del expositor andaluz de Turespaña: “Venimos con nuestra mejor arma: la variedad que ofrece Almería, sus 3.500 horas de sol y el hecho diferencial de poder vivir en un solo día las cuatro estaciones”.



El posicionamiento en Internet en los mercados emires, posibles alianzas con touroperadores y la publicidad segmentada son algunas de los resultados de las primeras reuniones de dos jornadas con una agenda maratoniana.



La WTM es la segunda feria más importante del mundo que regresa a la presencialidad, tras FITUR (Madrid), puesto que la ITB este año se ha celebrado sólo de forma virtual. La presencia de ‘Costa de Almería’ en esta feria es fundamental para poder potenciar la llegada de viajeros no sólo a través de operativas con touroperadores, sino también con los vuelos regulares que unen el aeropuerto de Almería con Londres y Manchester. “Reino Unido ha sido históricamente el principal emisor de turistas a la provincia y venimos a Londres para conseguir que vuelva a serlo lo antes posible. Tras la apuesta por el turismo nacional, llega el momento de redoblar esfuerzos para recuperar el internacional”.





Juanma Moreno visita el expositor almeriense

Tras el recorrido inaugural por todos los expositores, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto al stand de ‘Costa de Almería’ para interesarse por la oferta con la que el destino almeriense ha viajado hasta la capital inglesa. Entre el material promocional con el que la Institución Provincial cuenta para seducir al turista nacional e internacional, el presidente andaluz ha destacado la calidad del mapa de inmersiones de la provincia de Almería que reproduce fielmente la riqueza de los fondos marinos de la provincia.



Durante la visita al stand almeriense, Juanma Moreno ha conversado con el presidente provincial quien le ha trasladado el trabajo pormenorizado que recoge este mapa de inversiones y su utilidad como herramienta y elemento de promoción pionero en el país ya que recorre toda la costa de la provincia.



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, también han mantenido encuentros profesionales con el objetivo de alcanzar acuerdos de promoción para la ciudad de Almería.



Del mismo modo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha felicitado al presidente por la oferta turística con la que viaja a una feria que es decisiva para planificar 2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

