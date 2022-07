Opinión Almería como prioridad de la Junta Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 24 de julio de 2022 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una de las cosas más claras tras el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta es que el nuevo gobierno andaluz, que tiene por delante cuatro años de trabajo y gestión, va a seguir teniendo a Almería como una de sus prioridades. Los almerienses han sido testigos de que el interés y la atención del presidente Moreno por las necesidades, los proyectos y los afanes de los almerienses se ha visto reflejada en donde de verdad se comprueban estas cosas: en las inversiones y en las obras puestas en marcha. El nuevo tiempo que se abre ante el gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía va a estar marcado, sin duda, por la potenciación de Almería como un valor de referencia en la consolidación del cambio y el avance de nuestra comunidad. He seguido de cerca estos días el proceso de puesta en marcha de esta XII Legislatura y he percibido, como tantos andaluces, la ilusión desbordante, la confianza y la enorme responsabilidad que ha mostrado el presidente Juanma Moreno ante los importantes desafíos que presenta el futuro. Y en ese escenario se seguirá manteniendo y consolidando una de las señas de identidad del estilo de gobierno de Juanma Moreno: escapar del agobiante centralismo autonómico respetando y potenciando la periferia, que en el caso de Almería ha servido a la Junta para convertir a nuestra Comunidad en un modelo mundial de agricultura inteligente y sostenible. Pero para que la agricultura almeriense siga siendo motor de empleo y riqueza en toda Andalucía, es necesario mantener un apoyo institucional sólido y firme, como el que nos ha brindado en todo momento Juanma Moreno. No es casual que una de las últimas actuaciones importantes de la Junta en Almería esté siendo la puesta en marcha de un Polo Agrícola en el mismo centro de nuestra capital, en el futuro solar del viejo edificio de Correos. Pero sobre todo, y esto es muy importante, lo que más necesita nuestra provincia es agua. Y no es una casualidad de que a lo largo del debate de investidura el presidente Moreno se haya referido a la legislatura que empieza como “la del agua”, porque una de las prioridades de su gobierno seguirá siendo asegurar a los almerienses el agua que necesita nuestro campo. Creo que es una magnífica noticia confirmar que los almerienses vamos a seguir teniendo al frente de la Junta a un gobierno que desde el primer momento ha sabido dar a nuestra provincia el peso y el espacio que su capacidad de trabajo y su enorme talento le hacen merecer. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 280 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)