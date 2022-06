Almería Ampliar Almería contará con la primera Oficina de Protección a refugiados de Andalucía viernes 24 de junio de 2022 , 10:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será inaugurada en breve y contará con una abogada colegiada y una auxiliar administrativo Son tiempos convulsos y difíciles. En los últimos meses la figura del refugiado se ha hecho más evidente que nunca debido al conflicto bélico de Ucrania. Sin embargo, existen medios para canalizar las solicitudes de protección internacional. Y en breve en Almería habrá un recurso más cuando se ponga en marcha la Oficina de Protección Internacional promovida por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados y Acnur Este mismo jueves la sede colegial ha tenido lugar una acción formativa para que esta oficina se convierta en realidad lo antes posible. Según han explicado desde Acnur, esta formación permitirá que arranque este proyecto iniciado este mes de junio, con la intención de que las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas reciban asesoría y orientación legal. Todo ello a través de una asistencia y atención individual para que puedan conocer y acceder a sus derechos. Han concretado que se trata de la primera acción de este tipo que se desarrolla, si bien se trata de un proyecto nacional que se sigue con el Consejo General de la Abogacía, por lo que al igual que con el Colegio de Abogados de Almería, tendrá su eco en otros órganos colegiales del país. Todo con la idea de ofrecer una información sobre la protección “más especializada y complementaria”, que se sume a la que los letrados ya realizan a través de su apoyo legal En la formación de este jueves en concreto se han abordado asuntos relativos a la protección internacional en cuanto a su marco legal y de aplicación del derecho que se aplica con, por ejemplo, los refugiados, a nivel global, europeo y nacional Por su parte, el letrado José Luis García Planchón, de la junta de gobierno del Colegio de Abogados, ha señalado que en enero el Consejo General de la Abogacía cerró este acuerdo, tras lo que se escogió al órgano colegial de Almería, entre otros, para abrir la Oficina de Protección Internacional en primer lugar Indica que estas instalaciones abrirán sus puertas con la ayuda y apoyo económico, además de la formación de Acnur, para ofrecer asesoramiento especializado. “La semana pasada se firmó el proyecto (de la oficina) y a partir de ese momento estamos organizándolo todo. Ya se ha seleccionado a una abogada colegiada en Almería y a una auxiliar administrativo a través de la plataforma de empleo de la universidad”, revela García Planchón insiste en que se trata de un servicio complementario y recuerda que el propio Colegio puso en marcha hace unos meses un turno especializado de protección internacional, por lo que considera que esta oficina ayudará a canalizar los expedientes de la justicia gratuita para los solicitantes de asilo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.