Almería contará con más de 29 millones para impulsar la transición energética

El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha visitado la central térmica Litoral en Carboneras, que se encuentra inmersa en trabajos de desmantelamiento tras su cierre definitivo

Almería contará con 29,27 millones de euros para impulsar el desarrollo industrial de la provincia y avanzar en el proceso de transición energética, según recoge el Presupuesto de la Consejería de Política Industrial y Energía para el ejercicio 2023. Se trata de recursos europeos procedentes del Fondo de Transición Justa, uno de los instrumentos clave de la Unión Europea para apoyar a las regiones en la transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050, y que por primera vez se incorporan al nuevo marco comunitario 2021-2027. Así lo ha destacado el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, durante su visita a la central térmica Litoral de Almería de la compañía Endesa en Carboneras, que está siendo desmantelada tras su cierre definitivo, y durante la cual ha señalado “la oportunidad que se abre para la provincia para desarrollar nuevos proyectos industriales relacionados con los sectores energéticos, de la piedra y el mármol, y equipos y servicios para la edificación sostenible, inteligente e industrializada”. “El Fondo de Transición Justa nos va a permitir convertir el cierre de la central térmica en una oportunidad de generar más y mejor industria; la oportunidad de desarrollar industria relacionada con la reducción de emisiones, la economía circular y con la búsqueda permanente de sinergias con sectores más tradicionales de fuerte implantación en la provincia como el del cemento o la piedra natural y el mármol, que están afrontando también el proceso de transición ecológica y digital”, ha asegurado Paradela. El consejero ha estado acompañado durante la visita de la viceconsejera, Ana Vielba; el delegado territorial de Política Industrial y Energía, Guillermo Casquet, y del director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez, junto a otros responsables de la compañía. A España se le han asignado 868,7 millones del Fondo de Transición Justa, que pretende brindar apoyo a aquellas regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de emisiones de efecto invernadero, de los que 153,6 millones corresponden a Andalucía, en concreto, a las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, que son las que recibirán estos recursos. Por otra parte, Jorge Paradela ha aprovechado su visita a Almería para reseñar que la provincia percibirá en torno a 7,8 millones de euros en incentivos para actuaciones de ahorro, eficiencia energética, uso de energías renovables e impulso de un transporte más sostenible, que gestiona el departamento que dirige a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Además, en el ámbito de sus competencias, la provincia almeriense será destino de una partida cercana a los 5,5 millones de euros que se dedicarán a obras de restauración minera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

