Almería cuenta con su primer tótem urbano equipado con desfibrilador martes 04 de abril de 2023 , 15:31h Ubicado en la calle Aguilar de Campoo, junto a la entrada al Mercado Central por el Paseo, llega impulsado por la Fundación Andaluza de Cardiología Almería cuenta desde hoy con su primer tótem urbano equipado con desfibrilador servicio DOC instalado en la calle peatonal Aguilar de Campoo, junto al Mercado Central en su entrada por el Paseo de Almería. Se trata de un proyecto con el que la capital aspira a convertirse en una 'Ciudad Cardioprotegida' y con el que se da cumplimiento a uno de los compromisos municipales y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 en materia de salud y bienestar. En la presentación del proyecto, esponsorizado en colaboración con la Fundación Andaluza de Cardiología (FAC), la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, destaca la importancia que tienen "como medida preventiva ante la muerte súbita, por eso lo hemos instalado en un lugar por donde pasa muchísima gente, creando así un entorno cardioprotegido ante una emergencia cardíaca", como ya sucede en las instalaciones deportivas, en los módulos de los socorristas en las playas del término municipal y en varios edificios públicos. La edil anima a las empresas de la ciudad a sumarse a este proyecto con el patrocinio de nuevos tótems para que Almería se convierta en una ciudad cardioprotegida. Los tótems, que ya están instalados en ciudades como Málaga, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, están diseñados para que dichas empresas puedan incorporar su imagen y así que queda constancia de su compromiso con los ciudadanos en la mejora de la salud pública. En el caso de Almería, el tótem ha sido patrocinado por Almas Industries, líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. De igual forma, el delegado de Salud de la Junta, Juan de la Cruz Belmonte, ha incidido en el apoyo de la Delegación "porque todo lo relacionado con la salud y le poder salvar vidas de una forma rápida es muy interesante para evitar una posible muerte o los efectos secundarios derivados una parada cardiorespiratoria". Jesús Aceituno, cardiólogo del Hospital Universitario Torrecárdenas y vocal por Almería de la Sociedad Andaluza de Cardiología, por su parte, ha destacado la importancia de apostar por ciudades cardioprotegidas "y lo que queremos desde la Sociedad es evitar muertes previniéndolas. La muerte súbita es una gran lacra en nuestra sociedad y todo lo que sea prevenirla es bienvenido". El director regional de Almas Industries, Francisco Muñoz, considera que la colaboración entre la FAC y los ayuntamientos "no sólo está protegiendo la salud y la vida de cientos de miles de personas, sino que está creando una cultura de cardioprotección que está calando hondo en los ciudadanos, instituciones y empresas que cada día son más conscientes de la importancia del desfibriladores y la formación en RCP/SVB", ha señalado. Características técnicas de los tótems Cada tótem incluye un Desfibrilador DOC con tarjeta SIM y caja transmisora, soporte con vitrina exterior, instrucciones de uso y kit de intervención. Además, cada dispositivo dispone de servicio, mantenimiento e intervención técnica, asistencia proactiva periódica, llamada preferente al 112 y activación de protocolo, y geolocalización 24h del desfibrilador. En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos. A su vez, más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardíaco, el 90% de ellas se producen fuera de un centro sanitario y tan solo un 5% sobreviven sin secuelas. El plazo de intervención para salvar a una víctima es crucial. Los primeros 5 minutos son esenciales, a partir de ahí, cada minuto que pasa se reducen en un 10% las posibilidades de supervivencia. Si se dispone de un desfibrilador, esas posibilidades pueden aumentar hasta un 70-90% en los primeros minutos. Con la implantación de desfibriladores fuera del ámbito hospitalario se pueden reducir las altas cifras de mortalidad y contribuir salvar vidas.

