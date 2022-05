Capital Ampliar Almería cuenta las horas para recuperar la Noche en Blanco jueves 26 de mayo de 2022 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El espectáculo aéreo de Don Quijote y la actuación de Manel Fuentes en la Puerta de Purchena, grandes atractivos del evento Almería cuenta las horas para vivir la Noche en Blanco más completa de los últimos años. Más de una decena de actividades y seis horas ininterrumpidas de programación llenarán el centro de la ciudad de diversión con una propuesta amplia y diversa en la que tendrán cabida todos los públicos. Un espectáculo aéreo inspirado en Don Quijote, el concierto de Manel Fuentes y The Spring’s Team y el tributo a Queen en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial se presentan como los grandes alicientes del evento. Tres años después, la capital volverá a extender el día hasta la noche a través del entretenimiento, que también será un incentivo para dinamizar y fomentar la actividad del comercio y la hostelería. De hecho, está previsto que en torno a un centenar de establecimientos prolonguen su horario con el objetivo apoyar esta celebración. En algunos casos, incluso contarán con animación y DJ para atraer al público. La jornada arrancará en el Paseo a las 18 horas con juegos tradicionales y seguirá a las 19 horas con una exhibición de vehículos. La Plaza Vieja iniciará sus actividades con el teatro musical ‘Los Boo’ a las 18.30 horas y una exhibición de baile moderno, a cargo de Shamballa Producciones, a las 19.30 horas. La comedia callejera ‘Carman’, de la mano de un showman y un Seat 600, se interpretará a las 20.30 horas y la terraza del CIP será escenario de ‘Música en vela’ con tributo a Queen a las 23 horas. Las entradas estarán a la venta en el propio museo desde las 20 horas. Por otra parte, la Puerta de Purchena será uno de los principales puntos de interés ya que albergará grandes espectáculos. A las 20.15 horas se podrá disfrutar de Karcocha Street Clown y a las 21.15 horas del pasacalles ‘Móvil’ con malabaristas y acróbatas. El primer ‘plato fuerte’ llegará con el espectáculo aéreo Quixote, que viajará al interior de Don Quijote y su fiel escudero con música en vivo. La actuación de Manel Fuentes y The Spring’s Team cerrará el programa de esta ubicación a las 22.30 horas. Entretanto, se celebrarán dos conciertos simultáneos a las 20 horas. La Plaza del Educador acogerá la actuación de Playlist Duo y la calle de las Tiendas la ópera de Il Sogno, mientras que la calle Jovellanos y su entorno tendrán el espectáculo Karcocha Street Clown a las 22 horas. Por último, los Refugios de la Guerra Civil, el Centro de Interpretación Patrimonial, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta y los Aljibes permanecerá cerrados en su horario habitual y abrirán sus puertas de forma gratuita de 20 a 24 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

