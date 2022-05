Capital El alcalde presenta la reforma del entorno del Hospital Provincial dentro la transformación del casco histórico jueves 26 de mayo de 2022 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco suma además esta actuación, con una inversión de 1,5 millones de euros y en licitación a partir de hoy, a las obras de rehabilitación del edificio que albergará el Museo del Realismo Español Al proceso de transformación urbano que vive el Casco Histórico el Ayuntamiento de Almería se viene a sumar ahora la urbanización del entorno del Hospital Provincial, actuación que el Consistorio licita a partir de hoy con un presupuesto base de de 1.529.973,31 euros y un plazo de ejecución de doce meses. El contenido del proyecto, aprobado el pasado mes de febrero por la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo ha avanzado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado de los arquitectos, José Antonio García González y Eduardo Amat, de la empresa 'GARCAM Taller de Arquitectura, S.L.U.’, y la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. Reconocía el primer edil en esta actuación un “complemento” a las obras de rehabilitación que actualmente ejecuta la Diputación Provincial de Almería para convertir el antiguo hospital en la mejor antesala urbana de lo que será el nuevo Museo del Realismo Español Contemporáneo”. Con las obras del Hospital Provincial como telón de fondo, el alcalde ha querido destacar las obras de urbanización que iniciará el Ayuntamiento en su entorno como una demostración más “de nuestro compromiso con la transformación integral de una zona tan cargada de historia y de pasado, como de futuro”. “Lo que estamos haciendo aquí es devolver la dignidad y la importancia al entorno que rodea al único edificio civil del siglo XVI que queda en Almería. Vamos a conservar, interpretar y potenciar los valores arquitectónicos e históricos de una zona que ha sido uno de los puntos neurálgicos de la vida ciudadana de Almería durante muchísimos años”, ha subrayado Fernández-Pacheco. En el objetivo municipal de hacer del Casco Histórico de Almería “un punto de atracción del talento turístico, del talento hostelero y del talento cultural de nuestra ciudad” enmarca el alcalde esta nueva actuación que, adicionalmente y en este entorno, acompañara a obras en marcha como la de la Plaza de la Administración Vieja, Casas Consistoriales, Almanzor o La Hoya; y a las que también en breve se iniciarán en el Cerro de San Cristóbal o sobre las plazas Borja, Cepero, Galeno, Masnou y una decena de calles del barrio de La Almedina. Una zona “única”, el Casco Histórico, que a juicio del alcalde de Almería “reúne unas características que deben ser aprovechadas como factor diferencial y en una seña de identidad urbana que va a convertirse en un motivo de orgullo para los almerienses y de interés para todo el que venga a Almería”, ha insistido. Un proyecto integrador Las obras, con la previsión municipal de poder iniciarse después del verano, vendrán a dotar al entorno del Hospital Provincial de unas infraestructuras “modernas y óptimas y un nuevo diseño a nivel de urbanización”, según ha expuesto el redactor del proyecto, José Antonio García. Coronando la rehabilitación del Provincial, las obras incluidas en esta actuación afectan a un ámbito de unos 3.500 m² de superficie incluyendo, de manera principal, las calles Hospital, Alicante, La Reina y Paseo de San Luis. El proyecto además abarca la Plaza Gómez Campana y deja las conexiones preestablecidas, pensando en futuras intervenciones, con las calle Pedro Jover y calle Los Duendes. “La intervención pretende ser muy respetuosa con el entorno, destancando los bienes patrimoniales que alberga esta zona, caso del propio Hospital Provincial o el Parque Nicolás Salmerón”, reconocía el arquitecto García González, subrayando la importancia que el desarrollo de la actuación tendrá para hacer del entorno “un espacio más accesible en el que prime el tránsito peatonal”. En este sentido, y como recogen en su proyecto los redactores, “nuestra idea responde al deseo de aproximar el resultado de la obra de rehabilitación y el futuro Museo al propio Paseo de San Luis y al Parque”, valiéndose para esa intervención del uso de un único pavimento (travertino) que tan bien encaja con el entorno del parque”. Además de la adecuación de pavimentos de aceras y calzadas, las obras de este proyecto incluyen la reposición de elementos de la red de saneamiento y pluviales, en los casos que fuera necesario; mejora de alumbrado público, incluyendo la sustitución de las luminarias ubicadas en fachadas por luminarias con columnas; la dotación de elementos para el control y vigilancia de tráfico rodado y de nuevo mobiliario urbano, además de la sustitución de jardinería, acorde a la estética de la calle y al clima de la ciudad. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

