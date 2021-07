Capital Almería dedica una calle al Abogado de Oficio lunes 12 de julio de 2021 , 15:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco, junto a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, ha descubierto la placa de esta nueva vía, en Ciudad Jardín, coincidiendo con el Día Internacional de la Justicia Gratuita









El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado este lunes la calle Abogado de Oficio, un compromiso que adquirió con el Colegio de Abogados y al que hoy, en un emotivo acto en el que ha participado la Banda Municipal de Música, se ha dado cumplimiento coincidiendo con el Día Internacional de la Justicia Gratuita. “Quiero felicitar por esta iniciativa al órgano colegial, que no solo es el colectivo profesional más numeroso en nuestra ciudad, sino que además es uno de los más activos e implicados a la hora de colaborar con el Ayuntamiento en uno de los objetivos que me marqué desde que soy alcalde: hacer que Almería avance de la mano de sus colectivos profesionales, laborales y vecinales”, ha señalado el primer edil.



Ubicada en el barrio de Ciudad Jardín, con entrada por la calle José Morales Abad y salida por la calle La Marina, Fernández-Pacheco, acompañado de otros miembros de la Corporación Municipal, ha destacado sobre la nueva vía que, entre otros motivos, “me gusta porque es importante destacar el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos”. Y es que, tal y como ha resaltado, “el Turno de Oficio representa la función social de una abogacía comprometida con la defensa de los derechos y libertadas de todos los ciudadanos”.



Por su parte, el decano de Colegio de Abogados de Almería, Juan Luis de Aynat, ha agradecido al Ayuntamiento “el reconocimiento a los compañeros del turno de oficio” con el nombramiento de esta calle. Asimismo, ha aprovechado el acto inaugural para resaltar “el servicio público tan importante que prestan los abogados del turno de oficio” y ha hecho mención expresa “a los 15 que están trabajando en este momento en Almería” y a los 9.700 con los que cuenta Andalucía. “Una profesión en la que la vocación suple la menguada retribución que tiene”, ha señalado a modo de reivindicación. Por último,ha afirmado que la justicia gratuita es “un servicio esencial”, además de “termómetro de un país subdesarrollado”.



El acto, celebrado con todas las medidas sanitarias, y al que además de miembros de la Corporación Municipal, así como del Colegio de Abogados, ha contado con la presencia de vecinos de la zona, ha finalizado con la interpretación de los himnos de Almería, Andalucía y España a cargo de la Banda Municipal de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

