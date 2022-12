Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería eleva el Presupuesto municipal 2023 hasta los 225,7 millones de euros martes 13 de diciembre de 2022 , 16:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa presenta las líneas básicas de una cuentas que “refuerzan las políticas sociales, inversoras, impulsoras de la actividad económica, que apuestan por la movilidad y la sostenibilidad y que no aumentan la presión fiscal” La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado hoy las líneas básicas del presupuesto municipal para el año 2023, que alcanza para el próximo ejercicio la cifra de 225.750,20 euros. Un presupuesto “muy ambicioso y consensuado” con diferentes sectores y colectivos, que cuenta ya con el apoyo de distintos grupos políticos, como Ciudadanos y el concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, y que contempla, como ha explicado la alcaldesa proyectos “determinantes e ilusionantes para nuestra ciudad que permitirán consolidar una legislatura de buena gestión al servicio de los almerienses”. Como trámite previo a su debate y sometido a aprobación inicial en Pleno, el próximo 21 de diciembre, el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2023, se ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local, como así ha explicado la alcaldesa en comparecencia de prensa. “Hemos conseguido elaborar un presupuesto expansivo, a través del cual y conscientes del impulso transformador de los presupuestos públicos, queremos ser capaces de transmitir confianza y credibilidad en el contexto de incertidumbre que atravesamos”, ha explicado Vázquez, reconociendo en estas cuentas “un incremento del 3,23% respecto a las del ejercicio anterior, y un 15,23% desde el inicio de la legislatura”. Acompañada por el concejal delegado del Área de Economía, Carlos Sánchez, la regidora ha avanzado sobre estas cuentas que, además de su carácter “inversor”, sin aumentar la presión fiscal un año más, están centradas en “reforzar políticas sociales, fomentar el empleo y la actividad comercial y hostelera, la sostenibilidad y movilidad, la mejora de las conexiones aéreas, en colaboración con otras administraciones, y el cumplimiento de compromisos respecto a la mejora de los servicios municipales, atención a los barrios y sectores como la agricultura, incluyendo estas cuentas la dotación presupuestaria para la ejecución de un Plan Plurianual para la iluminación y pavimentación de caminos rurales y así lograr el acondicionamiento total de estos”. Más en concreto, Vázquez ha explicado las principales líneas que recoge este presupuesto, esperando que sea respaldado mayoritariamente por los grupos que conforman el Pleno de la Corporación. Refuerzo de las políticas sociales En esas líneas se viene a priorizar y reforzar las políticas sociales. “Muestra de ello es que sigue incrementándose, año tras año las asignaciones del Área de Familia, un 25% a lo largo de la legislatura y un 3,2% respecto a 2022”, ha explicado Vázquez, adelantando como novedad en el próximo presupuesto partidas para programas y actividades orientadas al ocio y al tiempo libre de los mayores, además de llevar a cabo el primer Plan Integral de Cohesión Económica y Social en barrios de la capital”. Se recoge también el primer presupuesto de la nueva Área de Empleo y Juventud, 968.714,81 euros, “con el que pretendemos desarrollar desde el Ayuntamiento políticas municipales en materia de apoyo y promoción del empleo, el talento y el emprendimiento, entre otras con el desarrollo del primer Plan de Empleo Municipal, con una dotación económica de 200.000 euros”, ha detallado la regidora. Otra de las principales líneas de actuación de este presupuesto está dirigida a impulsar la actividad comercial y hostelera mediante iniciativas dirigidas a la promoción y apoyo a las asociaciones del sector. En esta línea, y de forma consensuada, ha adelantado la disposición de crédito, con una partida de 800.000 euros, para la instalación de toldos en varias calles del centro, para así facilitar el tránsito comercial y turístico en los meses mas complicados climatológicamente. .Además, en colaboración con otras administraciones, “queremos mejorar la conectividad aérea de nuestro municipio. Se incluyen fondos (200.000 euros) para conseguir un incremento tanto en el número de vuelos como en el de destinos”, ha explicado Vázquez, una iniciativa que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de la mano del propio sector. Vázquez ha destacado también que el de 2023 será un presupuesto “más sostenible, donde se incrementan los recursos a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, en el que se van a impulsar campañas de información y sensibilización ciudadana sobre la limpieza y cuidado de los espacios públicos, orientadas fundamentalmente a los más jóvenes; se reforzarán las actuaciones dirigidas a optimizar el ahorro y eficiencia energética, para lo cual se apuesta por las energías renovables y se contemplan inversiones para la instalación de energía fotovoltaica en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y el Complejo Municipal Tito Pedro, la renovación de iluminación en el Complejo Deportivo Municipal de El Toyo y energía solar térmica en complejos deportivos”, entre otros. Además se pretende impulsar la implantación del contenedor marrón para la separación de bioresiduos, se iniciarán las actuaciones para la clausura del vertedero y la evacuación de residuos en los aliviaderos de Costacabana. Otra de las líneas de actuación incluidas en el presupuesto, comprometidas además por la propia alcaldesa, es la ejecución de un plan plurianual para la iluminación y pavimentación de caminos rurales y así lograr el acondicionamiento total de estos. La partida municipal presupuestaria, que vendrá completada con fondos de otras administraciones, como la Diputación, será de 300.000 euros en el próximo ejercicio. “La movilidad es prioritaria y durante 2023 trabajaremos en “Almería ciudad Smart Mobility”, con el fin de conseguir una transformación digital y sostenible del transporte urbano y diseñaremos la distribución urbana de mercancías”, ha explicado Vázquez, adelantando también dotación presupuestaria para seguir “transformando solares municipales en aparcamientos públicos”. Ha destacado igualmente la alcaldesa en este avance del presupuesto el compromiso municipal de seguir atendiendo los barrios a través de los Distritos, “contemplando una partida específica para pequeñas actuaciones que mejoren los espacios públicos de nuestros barrios” Inversiones La alcaldesa de Almería ha venido también a destacar la finalización de gran cantidad de obras emblemáticas para la ciudad el próximo 2023, entre las que se encuentran el proyecto Jardines de La Hoya, el entorno del Hospital Provincial, las obras de Avda. Cabo de Gata y la mejora de la accesibilidad al Paseo Marítimo, la primera fase del Parque de La Goleta, la adaptación interior de Casas Consistoriales, la rehabilitación del antiguo Cine Katiuska, la demolición del edificio de Correos o, ya muy avanzadas, las obras de mejora del entorno de San Cristóbal, entre otras, junto a proyectos nuevos en los que ya se está trabajando “enfocados al embellecimiento y remodelación del Casco Histórico, nuestro frente litoral y al Barrio de Cabo de Gata. Además se va a elaborar un proyecto de iluminación de las edificios históricos más emblemáticos de nuestra ciudad”, ha adelantado. En ese objetivo ha destacado el presupuesto inversor que se ha diseñado, con más de 40 millones de euros, cuantía que incluye inversiones propias del Ayuntamiento (16.233.836,31 euros) a las que sumar las de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ (15.690.584 euros) y las aportaciones provenientes de fondos europeos, calculadas en unos diez millones. Programa PP Por su parte, el concejal de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, ha apuntado que “este presupuesto certifica el cumplimiento de gran parte de los compromisos electorales del Partido Popular. Hemos ido por el camino menos fácil, aumentando las inversiones, prestando los servicios que nos demandan los ciudadanos y sin subir los impuestos. La presión fiscal no se toca tampoco en este próximo 2023, siendo esta otra de las cuestiones principales en las que se ha trabajado en el diseño de este presupuesto”. "En una Corporación tan complicada como está siendo esta, desde el punto de vista económico, en la que nos hemos tenido que adaptar a una pandemia, renunciando a muchos de los proyectos que siguen siendo objetivo para este gobierno, como la Ciudad de la Cultura o la segunda fase del Parque de las Familias, incrementamos un presupuesto que sigue condicionado por la previsión a la baja de la economía, una inflación cada vez mayor o la guerra de Ucrania”, ha subrayado Sánchez. Presupuesto por Áreas Área de Presidencia 10.458.093,91 Área de Economía, Contratación y Servicios Generales 35.781.097,69 Área de Empleo y Juventud 968.714,81 Área de Urbanismo 14.327.912,48 Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana 22.338.479,34 Área de Sostenibilidad Ambiental 51.278.427,42 Área Cultura y Educación 11.979.905,26 Área de Agricultura, Pesca y Deportes 6.243.762,92 Área de Promoción de la Ciudad y Comercio 4.307.503,47 Área de Seguridad y Movilidad 34.508.805,94 Área de Servicios Municipales y Playas 16.297.854,12 Presupuesto Organismo Autónomos Patronato Municipal de Deportes 5.894.007,94 Patronato Municipal Escuelas Infantiles 1.353.285,91 Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ 15.769.083,00 Gerencia Municipal Urbanismo 10.399.965,07 Interalmería TV 1.364.200,00 Empresa Municipal Almería Turística 2.010.323,00 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.